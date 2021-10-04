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"У нас с вами война": Разумков резко обратился к депутатам

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
4 октября, 12:10
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Спикер прокомментировал разговоры о какой-то холодной регламентной войне в Раде
Разумков обиделся на депутатов. Коллаж "Сегодня"
Разумков обиделся на депутатов. Коллаж "Сегодня"

Пока депутаты готовятся к увольнению главы парламента, спикер Дмитрий Разумков признал, что в Верховной Раде с депутатами идет война.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета с главами фракций.

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Он напомнил депутатам, что Рада живет по Регламенту, в том числе и в вопросе отзыва спикера.

"Другого не будет. Пока я глава Верховной Рады – тут будет работать закон. Потом что будет – посмотрим, можем делать так, как это было в позапрошлый четверг (намек на принятие закона об олигархах, которое, по его мнению, прошло в нарушение Регламента. – Ред.). Но пока что Регламент и Конституция будут работать в стенах ВР", – сказал Разумков.

Спикер прокомментировал разговоры о какой-то "холодной регламентной войне" в Раде.

"У нас действительно с вами идет война уже не первый месяц, не первый год – это война за верховенство закона, демократию, свободу слова, европейские принципы, за что нас всех с вами сюда избирали люди. И это война за территориальную целостность нашу и против оккупации и узурпации – война, которая идет на востоке. Но для многих говорить и декларировать это одно, а работать – другое", – подчеркнул глава ВР.

Отставка Разумкова

  • 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
  • После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
  • Сам Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".
  • 4 октября "слуги" запустили процедуру отставки, передав руководству парламента подписные листы.
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