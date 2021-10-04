Когда уволят Разумкова – дата

Сейчас решается вопрос кандидатуры следующего спикера парламента

Дмитрий Разумков может уйти в отставку в четверг. / Фото: Facebook

Рада собирает внеочередное заседание по отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в четверг, 7 октября.

Об этом сообщают СМИ.

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"Поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг в 16:00", – сказал спикер парламента на Согласительном совете с главами фракций.

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Отставка Разумкова