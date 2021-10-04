"У нас з вами війна": Разумков різко звернувся до депутатів

Спікер прокоментував розмови про якусь холодну регламентну війну в Раді

Разумков образився на депутатів. Колаж "Сьогодні"

Поки депутати готуються до звільнення глави парламенту, спікер Дмитро Разумков визнав, що у Верховній Раді з депутатами йде війна.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради з головами фракцій.

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Він нагадав депутатам, що Рада живе за Регламентом, в тому числі і в питанні відкликання спікера.

"Іншого не буде. Поки я голова Верховної Ради – тут буде працювати закон. Потім що буде – подивимося, можемо робити так, як це було в позаминулий четвер (натяк на прийняття закону про олігархів, яке, на його думку, пройшло в порушення Регламенту. – Ред.). Але поки що Регламент і Конституція працюватимуть в стінах ВР", – сказав Разумков.

Спікер прокоментував розмови про якусь "холодну регламентну війну" в Раді.

"У нас дійсно з вами йде війна вже не перший місяць, не перший рік – це війна за верховенство закону, демократію, свободу слова, європейські принципи, за що нас всіх з вами сюди обирали люди. І це війна за територіальну цілісність нашу і проти окупації і узурпації – війна, яка йде на сході. Але для багатьох говорити і декларувати це одне, а працювати – інше", – підкреслив глава ВР.

Відставка Разумкова