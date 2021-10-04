Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Влада Події

"У нас з вами війна": Разумков різко звернувся до депутатів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
4 жовтня, 12:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Спікер прокоментував розмови про якусь холодну регламентну війну в Раді
Разумков образився на депутатів. Колаж "Сьогодні"
Разумков образився на депутатів. Колаж "Сьогодні"

Поки депутати готуються до звільнення глави парламенту, спікер Дмитро Разумков визнав, що у Верховній Раді з депутатами йде війна.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради з головами фракцій.

Реклама

Він нагадав депутатам, що Рада живе за Регламентом, в тому числі і в питанні відкликання спікера.

"Іншого не буде. Поки я голова Верховної Ради – тут буде працювати закон. Потім що буде – подивимося, можемо робити так, як це було в позаминулий четвер (натяк на прийняття закону про олігархів, яке, на його думку, пройшло в порушення Регламенту. – Ред.). Але поки що Регламент і Конституція працюватимуть в стінах ВР", – сказав Разумков.

Спікер прокоментував розмови про якусь "холодну регламентну війну" в Раді.

"У нас дійсно з вами йде війна вже не перший місяць, не перший рік – це війна за верховенство закону, демократію, свободу слова, європейські принципи, за що нас всіх з вами сюди обирали люди. І це війна за територіальну цілісність нашу і проти окупації і узурпації – війна, яка йде на сході. Але для багатьох говорити і декларувати це одне, а працювати – інше", – підкреслив глава ВР.

Відставка Разумкова

  • Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Сам Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
  • 4 жовтня "слуги" запустили процедуру відставки, передавши керівництву парламенту підписні листи.
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 жовтня 1991. На роковини трагедії у Бабиному Яру до України завітав рідний брат президента США

Зануритись у той день
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.61

Російський рубль (₽)

0.36

Євро (€)

30.87

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Короновірус за тиждень

64 606

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти