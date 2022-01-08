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Стоим на пороге серьезной войны с Россией – новое предупреждение от Илларионова

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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8 января, 18:18
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Эксперт уверен: если ружье висит в первом акте, в последнем оно обязательно выстрелит
Россия не отказывается от своих военных планов / Коллаж "Сегодня"
Россия не отказывается от своих военных планов / Коллаж "Сегодня"

Россия не отказалась от планов нападения на Украину, несмотря на готовность западных стран вести с ней любые переговоры.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал российский экономист, бывший советник президента России Андрей Илларионов.

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Предупреждение

"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", – заявил Илларионов.

По мнению эксперта, все это будет происходить при скудном вмешательстве администрации Белого дома, где полностью приняли условия поведения Кремля по отношению к Украине.

"Это не "малой кровью", а вообще без крови. За него (Путина – Ред.) каштаны из огня таскает Байден. Если он осуществляет какие-либо крупные военные провокации не мелкие перестрелки, которые идут почти регулярно, а крупные провокации – то любая крупная провокация срывает столь аккуратно построенную схему", – сказал Илларионов.

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Ситуация

  • 7 января генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО ни под каким видом не пойдет на компромисс с РФ, а та, в свою очередь, продолжает демонстрировать агрессию по отношению к Украине.
  • Американское издание The New York Times напечатало свежую карту с расположением российских воинских частей и подразделений на границе с Украиной.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы затем применить военную силу против нашего государства.
  • Ситуация накаляется перед намеченными на 12 января переговорами НАТО с Россией по вопросу предоставления Кремлю так называемых гарантий безопасности – запрета на вступление Украины, Грузии и Молдовы в Альянс и запрет на размещение натовского вооружения в странах Балтии и Польше.

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