Стоим на пороге серьезной войны с Россией – новое предупреждение от Илларионова

Эксперт уверен: если ружье висит в первом акте, в последнем оно обязательно выстрелит

Россия не отказывается от своих военных планов / Коллаж "Сегодня"

Россия не отказалась от планов нападения на Украину, несмотря на готовность западных стран вести с ней любые переговоры.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал российский экономист, бывший советник президента России Андрей Илларионов.

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"Я глубоко убежден, что стоим на пороге серьезной войны с Российской Федерацией. Вторжение российской армии – это вопрос не лет, а вопрос нескольких дней, недель, а возможно, месяцев. Хочу сказать, что если ружье висит в первом акте спектакля, в последнем оно обязательно выстрелит. Россия последние семь лет ведет гибридную войну не для того, чтобы захватить Крым или часть Донбасса", – заявил Илларионов.

По мнению эксперта, все это будет происходить при скудном вмешательстве администрации Белого дома, где полностью приняли условия поведения Кремля по отношению к Украине.

"Это не "малой кровью", а вообще без крови. За него (Путина – Ред.) каштаны из огня таскает Байден. Если он осуществляет какие-либо крупные военные провокации – не мелкие перестрелки, которые идут почти регулярно, а крупные провокации – то любая крупная провокация срывает столь аккуратно построенную схему", – сказал Илларионов.

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