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Стоїмо на порозі серйозної війни з Росією – нове попередження від Ілларіонова

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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8 січня, 18:18
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Експерт упевнений: якщо рушниця висить у першому акті, в останньому вона обов'язково вистрілить
Росія не відмовляється від своїх військових планів / Колаж "Сьогодні"
Росія не відмовляється від своїх військових планів / Колаж "Сьогодні"

Росія не відмовилася від планів нападу на Україну, незважаючи на готовність західних країн вести із нею будь-які переговори.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів російський економіст, колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов.

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Попередження

"Я глибоко переконаний, що стоїмо на порозі серйозної війни із Російською Федерацією. Вторгнення російської армії – це питання не років, а кілька днів, тижнів, а можливо, місяців. Хочу сказати, що якщо рушниця висить у першому акті вистави, в останньому вона обов'язково вистрілить. Росія останні сім років веде гібридну війну не для того, щоб захопити Крим чи частину Донбасу", – заявив Ілларіонов.

На думку експерта, все це відбуватиметься за мізерного втручання адміністрації Білого дому, де повністю прийняли умови поведінки Кремля по відношенню до України.

"Це не "малою кров'ю", а взагалі без крові. За нього (Путіна – Ред.) каштани із вогню тягає Байден. Якщо він здійснює будь-які великі військові провокації не дрібні перестрілки, які йдуть майже регулярно, а велика провокація – будь-яка велика провокація зриває настільки акуратно побудовану схему", – сказав Ілларіонов.

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Ситуація

  • 7 січня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив , що НАТО ні в якому разі не піде на компроміс з РФ, а та, у свою чергу, продовжує демонструвати агресію щодо України.
  • Американське видання The New York Times надрукувало свіжу карту з розташуванням російських військових частин та підрозділів на кордоні із Україною.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб потім застосувати військову силу проти нашої держави.
  • Ситуація загострюється перед наміченими на 12 січня переговорами НАТО із Росією щодо надання Кремлю так званих гарантій безпеки – заборони на вступ України, Грузії та Молдови до Альянсу та заборона на розміщення натовського озброєння в країнах Балтії та Польщі.

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