Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Українці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Влада Події

НАТО терміново збирає засідання через війська РФ біля України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 січня, 14:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Альянс готується до важливих переговорів із Росією, яка ще й погрожує військами
У НАТО відбудеться важливе засідання через російську загрозу. Колаж "Сьогодні"
У НАТО відбудеться важливе засідання через російську загрозу. Колаж "Сьогодні"

7 січня відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ країн НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Головною темою стане агресія Росії проти України. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Засідання пройде в онлайн-режимі.

Реклама

"Позачергове засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у п'ятницю, 7 січня. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової могутності Росії в Україні та навколо неї, а також питання європейської безпеки загалом", – йдеться у повідомленні.

Також НАТО готується до переговорів із РФ

Як пише Reuters, офіційний представник Альянсу заявив, що Єнс Столтенберг запланував на наступний тиждень спеціальну зустріч послів союзників НАТО та вищих посадових осіб Росії, оскільки обидві сторони прагнуть діалогу для запобігання відкритому конфлікту стосовно України.

У НАТО занепокоєні нарощуванням російської військової могутності вздовж кордону з Україною і на тлі цієї загрози вимагали проведення засідання Ради Росія – НАТО.

Реклама

"Будь-який діалог з Росією має вестися на основі взаємності, враховувати занепокоєння НАТО стосовно дій Росії… і проходити у консультації з європейськими партнерами НАТО", – заявили в Альянсі.

Переговори Росія-США-НАТО-ОБСЄ

  • Почалося все з того, що Росія стягнула до кордонів України величезні сили. На Заході та в Україні впевнені, що агресор планує повномасштабний напад, хоча у самій РФ спростовують це. Проте вже у грудні Росія висунула ультиматум Заходу і погрожувала навіть військовими заходами, якщо умови не буде прийнято.
  • Переговори між США та Росією щодо ультиматуму Путіна заплановані на 10 січня. Нагадаємо, що Москва вимагає нерозширення НАТО, у тому числі, щоб до Альянсу не приймали Україну та щоб військово-політичний блок взагалі не розширювався. 12 січня відбудеться засідання Ради Росія – НАТО, 13-го – Росія – ОБСЄ.
  • Нещодавно генсек Альянсу пообіцяв Києву, що ніколи не піде на компроміс із Росією щодо України. За його словами, у всіх союзників НАТО однаковий підхід до Росії: стримування та готовність до діалогу.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
4 січня. Едріан Сміт. Цього дня 12 рокі тому (2010) у місті Дубай відбулося урочисте відкриття хмарочоса “Бурдж-Халіфа”, спроектованого американським архітектором Едріаном Смітом…
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

28 852

захворіло за тиждень в Україні

-11%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти