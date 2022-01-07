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НАТО готується до агресії РФ проти України – Столтенберг

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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7 січня, 18:54
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Альянс практично відмовив Москві у задоволенні вимог про нерозширення
Столтенберг вважає, що Росія все ще загрожує Україні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Столтенберг вважає, що Росія все ще загрожує Україні / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

НАТО проводить підготовку перед переговорами з Росією, які намічені на 12 січня та на яких обговорюватиметься угода про надання Москві гарантій від нерозширення Альянсу на схід. 7 січня відбулося закрите засідання міністрів закордонних справ країн – членів НАТО. Після засідання генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ні в якому разі не піде на компроміс із РФ.

Про це повідомляється в заяві місії США в НАТО, розміщеному в Твіттері.

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Заява Столтенберга

У своїй заяві Столтенберг сказав, що Росія продовжує нарощувати військові сили на кордоні з Україною. НАТО ні в якому разі не піде на компроміс з РФ за базовим принципом, що кожна країна може обирати свої оборонні союзи. Проте діалог із Москвою необхідний, оскільки можливий новий військовий конфлікт у Європі через Україну.

"Ми вже бачили, як Кремль використав військову силу проти своїх сусідів. Росії доведеться заплатити високу ціну", – попередив секретар Альянсу.

Він також сказав, що НАТО не погодиться на заходи, які обмежать її можливості захищати периферійні країни Альянсу. У разі провалу переговорів з безпеки Росії та НАТО альянс готується до агресії РФ проти України, яка є "цінним партнером", сказав Столтенберг.

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"Ми готові контролювати озброєння з Росією, як звичайне, так і ядерне, але це має бути взаємно. Це інша справа запровадження односторонніх обмежень... Ми не можемо опинитися в ситуації, коли ми маємо членів НАТО другого сорту, коли НАТО як альянсу не дозволено їх захищати", – передає слова Столтенберга агентство Reuters.

Ситуація

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