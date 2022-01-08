Блінкен розповів, що може зробити РФ для вторгнення в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб потім застосувати військову силу проти нашої держави.
Про це він повідомив під час брифінгу.
"Нікому не слід дивуватися, якщо Росія влаштує провокацію чи інцидент, а потім спробує використати це для того, щоб обґрунтувати військову інтервенцію (в Україну – Ред.) з надією на те, що до того моменту, як у світі зрозуміють, що тут був підступ, буде вже пізно", – сказав Блінкен.
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Крім того, держдеп зазначив, що США та їхні союзники на переговорах щодо безпеки з РФ наступного тижня продовжать активно добиватися дипломатичної розрядки напруженості навколо України.
"Агресивні дії РФ є загрозою миру і стабільності в Європі. Ми готові дати рішучу відповідь на подальшу агресію РФ, але дипломатичне рішення все ще можливе і є кращим (варіантом розвитку подій – Ред.), якщо Росія вибере шлях дипломатії та деескалації", – сказав він.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
- А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО. Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхнє число, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія у разі вторгнення в Україну зазнає гучної поразки – загинуть десятки тисяч окупантів. Навіть російські генерали це розуміють і не в захваті від військової авантюри Путіна.
- Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер пояснив, що змусить Путіна припинити війну в Україні. Господар Кремля не йде на мирні переговори, але його можна змусити.
- Також видання The New York Times повідомило, що Росія стягує війська до кордонів України із трьох сторін.