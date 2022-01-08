Блінкен розповів, що може зробити РФ для вторгнення в Україну

Держдеп заявив, що США інтенсивно добиватимуться розрядки напруженості навколо України

Ентоні Блінкен, держсекретар США. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб потім застосувати військову силу проти нашої держави.

Про це він повідомив під час брифінгу.

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"Нікому не слід дивуватися, якщо Росія влаштує провокацію чи інцидент, а потім спробує використати це для того, щоб обґрунтувати військову інтервенцію (в Україну – Ред.) з надією на те, що до того моменту, як у світі зрозуміють, що тут був підступ, буде вже пізно", – сказав Блінкен.

Крім того, держдеп зазначив, що США та їхні союзники на переговорах щодо безпеки з РФ наступного тижня продовжать активно добиватися дипломатичної розрядки напруженості навколо України.

"Агресивні дії РФ є загрозою миру і стабільності в Європі. Ми готові дати рішучу відповідь на подальшу агресію РФ, але дипломатичне рішення все ще можливе і є кращим (варіантом розвитку подій – Ред.), якщо Росія вибере шлях дипломатії та деескалації", – сказав він.

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