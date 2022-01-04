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НАТО срочно собирает заседание из-за войск РФ возле Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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4 января, 14:47
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Альянс готовится к важным переговорам с Россией, которая еще и угрожает войсками
В НАТО пройдет важное заседание из-за российской угрозы. Коллаж "Сегодня"
В НАТО пройдет важное заседание из-за российской угрозы. Коллаж "Сегодня"

7 января состоится внеочередное заседание министров иностранных дел стран НАТО под председательством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Главной темой станет агрессия России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Заседание пройдет в онлайн-режиме.

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"Внеочередное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в пятницу, 7 января. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее, а также вопросы европейской безопасности в целом", – говорится в сообщении.

Также НАТО готовится к переговорам с РФ

Как пишет Reuters, официальный представитель Альянса заявил, что Йенс Столтенберг запланировал на следующую неделю специальную встречу послов союзников по НАТО и высших должностных лиц России, поскольку обе стороны стремятся к диалогу для предотвращения открытого конфликта в отношении Украины.

В НАТО обеспокоены наращиванием российской военной мощи вдоль границы с Украиной и на фоне этой угрозы добивались проведения заседания Совета Россия – НАТО.

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"Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать обеспокоенность НАТО по поводу действий России ... и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО", – заявили в Альянсе.

Переговоры Россия-США-НАТО-ОБСЕ

  • Началось все с того, что Россия стянула к границам Украины огромные силы. На Западе и в Украине уверены, что агрессор планирует полномасштабное нападение, хотя в самой РФ опровергают это. Однако уже в декабре Россия выдвинула ультиматум Западу и угрожала даже военными мерами, если условия не будут приняты.
  • Переговоры между США и Россией по ультиматуму Путина запланированы на 10 января. Напомним, что Москва требует нерасширения НАТО, в том числе, чтобы в Альянс не принимали Украину и чтобы военно-политический блок вообще не расширялся. 12 января пройдет заседание Совета Россия – НАТО, 13-го – Россия – ОБСЕ.
  • Недавно генсек Альянса пообещал Киеву, что никогда не пойдет на компромисс с Россией по Украине. По его словам, у всех союзников НАТО одинаковый подход к России: сдерживание и готовность к диалогу.

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