Байден принял предложение Путина – Илларионов о судьбе Украины в НАТО

Российский эксперт говорит, что нынешняя администрация Белого дома ведет антиукраинскую политику

По мнению российского эксперта, Путин с Байденом уже обо всем договорились / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Судя по заявлениям нынешней администрации президента США она полностью выполняет пожелания президента России Владимира Путина по всем вопросам, которые касаются Украины. Это и тема НАТО, и урегулирование ситуации на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов.

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Предательство Украины

"Если мы посмотрим на то, что делает сейчас администрация Байдена – это абсолютно не запанное поведение. Не западное поведение и по отношению к гражданам внутри страны, и по отношению к своим союзникам. Ведь, что происходит по отношению к Украине? Они отказали Украине во вступлении в НАТО. Он (Джозеф Байден – Ред.) прямым текстом это сказал и при нем вступление Украины в НАТО не будет. Он отказал прямым текстом в предоставлении ПДЧ, несмотря на то, что Украина полностью соответствует всем требованиям. Он не назначил посла в Украину. Он не назначил специального посланника в Украину, как например, в предыдущей администрации был Курт Волкер", – так обосновал свое мнение Илларионов.

Даже в вопросе Донбасса Белый дом пошел на поводу у Путина, игнорируя то, что принятие Минских соглашений может отразиться на внутренней ситуации в Украине.

"Он (Байден – Ред.) изменил свою позицию по отношению к Украине, полностью приняв предложения, рекомендации, просьбу господина Путина, надавить на Украину с Минскими соглашениями. Хотя украинские руководители говорили: "Минские соглашения неприемлемы", потому что они взрывают политическое поле Украины. Путин сказал: "Давайте мы это сделаем" и Байден полностью с этим согласился. Он с этим согласился и в Женеве летом, и потом во время переговоров в декабре. Что сказала нам госпожа Нуланд после этих встреч? "Да, мы это полностью принимаем". Более того, она сказала: "Мы еще выступаем за политическую автономию для ОРДЛО". Это уже не запад, это уже предательство Украины", – отметил Илларионов.

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Двухсторонние отношения