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Блинкен рассказал, что может сделать РФ для вторжения в Украину

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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8 января, 11:30
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Госдеп заявил, что США будут интенсивно добиваться разрядки напряженности вокруг Украины
Энтони Блинкен, госсекретарь США. Фото: коллаж "Сегодня"
Энтони Блинкен, госсекретарь США. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы затем применить военную силу против нашего государства.

Об этом он сообщил во время брифинга.

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"Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию (в Украину. – Ред.) в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно", – сказал Блинкен..

Кроме того, госдеп отметил, что США и их союзники на переговорах по безопасности с РФ на следующей неделе продолжат активно добиваться дипломатической разрядки напряженности вокруг Украины.

"Агрессивные действия РФ представляют собой угрозу миру и стабильности в Европе. Мы готовы дать решительный ответ на дальнейшую агрессию РФ, но дипломатическое решение все еще возможно и является предпочтительным (вариантом развития событий. – Ред.), если Россия выберет путь дипломатии и деэскалации", – сказал он.

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Угроза вторжения РФ в Украину

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