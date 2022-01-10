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Стефанишина озвучила НАТО главный вопрос для переговоров с Россией

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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10 января, 15:44
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Украина считает, что Россия должна отвести войска с Украины, а потом решать вопросы с НАТО
Стефанишина считает, что Россия пытается изменить фокус разговора путем угроз, не делая никаких шагов к мирному урегулированию ситуации
Стефанишина считает, что Россия пытается изменить фокус разговора путем угроз, не делая никаких шагов к мирному урегулированию ситуации / Фото: Коллаж: Сегодня

Обсуждения вопроса по поводу гарантий безопасности в Европе должно начинаться с отвода российских войск с украинской территории. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет УНИАН.

Он отметила, что планирует донести до членов НАТО "окончательную ясность" по ситуации с безопасностью в регионе возле Украины и ее границ, в том числе по выполнению Минских соглашений.

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"Мы все должны осознавать, что требования России к странам-членам НАТО не могут рассматриваться с переговорной позиции. Агрессор не находится в позиции, чтобы ставить условия, пока российские танки не отойдут от украинской границы. Мы видим, как Россия пытается изменить обсуждение путем угрозы новой войны, без выполнения каких-либо дальнейших шагов для мирного урегулирования в рамках минского и нормандского форматов. То, что делает Россия – она пытается навязать собственную повестку дня вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров", – заявила вице-премьер.

По ее словам, участие в обсуждениях по поводу гарантий безопасности в Европе должно начинаться с отвода российских войск с украинской территории.

"По сути, сегодня Россия требует безусловной капитуляции, требует подорвать базовые принципы функционирования демократических стран, но Россия "ошиблась в расчетах" относительно ситуации", – сказала она.

Также она отметила, что Украина решительно полагается на союзников и на их единство, и напористость для защиты безопасности и стабильности в Европе.

"В то же время, мы все осознаем опасность, что с военным наращиванием на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, Россия стянет достаточное количество войск, чтобы начать дополнительное полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому, мы должны сделать все возможное, чтобы сделать невозможным это", – сказала Стефанишина.

Она надеется услышать соответствующие предложения от стран-членов НАТО.

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"Мы также поддерживаем сохранение открытости дипломатических каналов с Россией, если это сделает невозможным переход к военным методам"", – подчеркнула она добавив, что евроатлантическая и европейская интеграция Украины не является предметом переговоров или разменной монетой.

Переговоры США и РФ

  • 10 января в Женеве (Швейцария) состоятся важные переговоры относительно ультиматума Путина о гарантиях безопасности для России, в том числе о неприсоединении Украины к НАТО.
  • Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает никаких прорывов. Все, на что надеется Вашингтон, – найти общий язык с Москвой по ряду вопросов.
  • 30 декабря президенты США и России провели телефонный разговор. Американский президент пригрозил Путину проблемами в случае вторжения в Украину.
  • Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что НАТО должно исключить требования президента России Владимира Путина о "гарантиях безопасности" и выдвинуть ему встречные.
  • В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
  • В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.

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