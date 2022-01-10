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Стефанішина озвучила НАТО головне питання для переговорів з Росією

Наталія Магдик Наталія Магдик
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10 січня, 15:44
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Україна вважає, що Росія має відвести війська з України, а потім вирішувати питання з НАТО
Стефанишина вважає, що Росія намагається змінити фокус розмови шляхом погроз, не роблячи жодних кроків до мирного врегулювання ситуації
Стефанишина вважає, що Росія намагається змінити фокус розмови шляхом погроз, не роблячи жодних кроків до мирного врегулювання ситуації / Фото: Колаж: Сьогодні

Обговорення питання стосовно гарантій безпеки в Європі має починатися з відведення російських військ із української території. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, пише УНІАН.

Він зазначила, що планує донести до членів НАТО "остаточну ясність" щодо ситуації з безпекою у регіоні біля України та її кордонів, зокрема щодо виконання Мінських угод.

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"Ми всі повинні усвідомлювати, що вимоги Росії до країн-членів НАТО не можуть розглядатися з переговорної позиції. Агресор не перебуває в позиції, щоб ставити умови, доки російські танки не відійдуть від українського кордону. Ми бачимо, як Росія намагається змінити обговорення шляхом загрози нової війни, без виконання будь-яких подальших кроків для мирного врегулювання в рамках мінського та нормандського форматів. Те, що робить Росія, – вона намагається нав'язати власний порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл переговорів", – заявила віце-прем'єр.

За її словами, участь в обговореннях стосовно гарантій безпеки в Європі має починатися з відведення російських військ із української території.

"По суті, сьогодні Росія вимагає безумовної капітуляції, вимагає підірвати базові засади функціонування демократичних країн, але Росія "помилилася у розрахунках щодо ситуації", – сказала вона.

Також вона зазначила, що Україна рішуче покладається на союзників і їхню єдність, і наполегливість для захисту безпеки та стабільності в Європі.

"Водночас, ми всі усвідомлюємо небезпеку, що з військовим нарощуванням на окупованих територіях Криму та Донбасу Росія стягне достатню кількість військ, щоб почати додаткове повномасштабне вторгнення в Україну. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб унеможливити це", – сказала Стефанишина.

Вона сподівається почути відповідні пропозиції країн-членів НАТО.

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"Ми також підтримуємо збереження відкритості дипломатичних каналів з Росією, якщо це унеможливить перехід до військових методів"", – наголосила вона, додавши, що євроатлантична та європейська інтеграція України не є предметом переговорів чи розмінною монетою.

Переговори США та РФ

  • 10 січня у Женеві (Швейцарія) відбудуться важливі переговори щодо ультиматуму Путіна щодо гарантій безпеки для Росії, у тому числі про неприєднання України до НАТО.
  • Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує жодних проривів . Все, на що сподівається Вашингтон, – порозумітися з Москвою з низки питань.
  • 30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову . Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.
  • Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що НАТО має виключити вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо "гарантій безпеки" і висунути йому зустрічні.
  • У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
  • У США ще не дали відповіді росіянам . У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс за ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє і зовнішню політику.

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