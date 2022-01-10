Стефанішина озвучила НАТО головне питання для переговорів з Росією

Обговорення питання стосовно гарантій безпеки в Європі має починатися з відведення російських військ із української території. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, пише УНІАН.
Він зазначила, що планує донести до членів НАТО "остаточну ясність" щодо ситуації з безпекою у регіоні біля України та її кордонів, зокрема щодо виконання Мінських угод.
"Ми всі повинні усвідомлювати, що вимоги Росії до країн-членів НАТО не можуть розглядатися з переговорної позиції. Агресор не перебуває в позиції, щоб ставити умови, доки російські танки не відійдуть від українського кордону. Ми бачимо, як Росія намагається змінити обговорення шляхом загрози нової війни, без виконання будь-яких подальших кроків для мирного врегулювання в рамках мінського та нормандського форматів. Те, що робить Росія, – вона намагається нав'язати власний порядок денний замість того, щоб повернутися за стіл переговорів", – заявила віце-прем'єр.
За її словами, участь в обговореннях стосовно гарантій безпеки в Європі має починатися з відведення російських військ із української території.
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"По суті, сьогодні Росія вимагає безумовної капітуляції, вимагає підірвати базові засади функціонування демократичних країн, але Росія "помилилася у розрахунках щодо ситуації", – сказала вона.
Також вона зазначила, що Україна рішуче покладається на союзників і їхню єдність, і наполегливість для захисту безпеки та стабільності в Європі.
"Водночас, ми всі усвідомлюємо небезпеку, що з військовим нарощуванням на окупованих територіях Криму та Донбасу Росія стягне достатню кількість військ, щоб почати додаткове повномасштабне вторгнення в Україну. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб унеможливити це", – сказала Стефанишина.
Вона сподівається почути відповідні пропозиції країн-членів НАТО.
"Ми також підтримуємо збереження відкритості дипломатичних каналів з Росією, якщо це унеможливить перехід до військових методів"", – наголосила вона, додавши, що євроатлантична та європейська інтеграція України не є предметом переговорів чи розмінною монетою.
Переговори США та РФ
- 10 січня у Женеві (Швейцарія) відбудуться важливі переговори щодо ультиматуму Путіна щодо гарантій безпеки для Росії, у тому числі про неприєднання України до НАТО.
- Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує жодних проривів . Все, на що сподівається Вашингтон, – порозумітися з Москвою з низки питань.
- 30 грудня президенти США та Росії провели телефонну розмову . Американський президент погрожував Путіну проблемами у разі вторгнення в Україну.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що НАТО має виключити вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо "гарантій безпеки" і висунути йому зустрічні.
- У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам . У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс за ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє і зовнішню політику.