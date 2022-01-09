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Блінкен повідомив, чим закінчаться переговори із Росією щодо гарантій безпеки

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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9 січня, 18:10
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За кілька годин до початку у Женеві (Швейцарія) першого раунду переговорів між США та РФ щодо надання останній гарантії безпеки держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує жодних проривів. Все, на що сподівається Вашингтон — порозумітися з Москвою з низки питань.

Про це повідомляє американський телеканал ABCnews.

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Надії

"Я не думаю, що ми побачимо будь-які прориви. Будь-який прогрес, якого ми хочемо досягти, можливий лише на взаємній основі", — сказав Блінкен в інтерв'ю ABC.

При цьому держсекретар додав, що досягти прогресу у вирішенні питань, що викликають занепокоєння в обох сторін, можна і це сприятиме покращенню безпеки.

"Є заходи зміцнення довіри, є заходи зниження ризику, і всі вони, якщо вони будуть здійснюватися на взаємній основі, я думаю, можуть дійсно знизити напруженість і вирішити проблеми. Є домовленості про розміщення звичайних озброєнь у Європі, про масштаби навчань, які, якщо вони будуть дотримуватися на взаємній основі, тобто Росія виконає свої зобов'язання, які вона неодноразово порушувала, є підстави зниження напруженості, забезпечення більшої прозорості, створення більшої довіри, і все це усунуло б занепокоєння, яке нібито має Росія", — сказав Блінкен.

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Особливим порядком денним може стати питання Казахстану, куди Росія направила війська для придушення заворушень.

В очікуванні переговорів

  • Вранці 9 січня заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Кремль може обмежитися лише однією зустріччю зі США щодо гарантій безпеки, якщо останні відмовляться вислуховувати аргументи Росії.
  • 12 січня заплановані переговори Росії та НАТО. А ширша зустріч за участю Москви, Вашингтону та інших європейських країн призначена на 13 січня.
  • Підготовка до цих контактів проходила на тлі розробки адміністрацією Білого дому нових санкцій проти Росії на випадок нападу на Україну.
  • На думку російського експерта, колишнього радника Володимира Путіна Андрія Іларіонова, Байден уже погодився на ультиматум Путіна щодо українського питання. Зокрема, щодо питання врегулювання конфлікту на Донбасі .

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