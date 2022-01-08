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Ембарго США – у Білому домі готують нові санкції проти Росії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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8 січня, 23:13
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Адміністрація Байдена не відмовляється від санкцій проти РФ у разі нападу на Україну
Питання санкцій поки що відкрито / Колаж "Сьогодні"
Питання санкцій поки що відкрито / Колаж "Сьогодні"

В очікуванні нових контактів представників Білого дому із Кремлем адміністрація Джозефа Байдена не зупиняє процес розробки нових санкцій проти Росії на випадок нападу на Україну. Офіційно деталі про санкційний пакет не оприлюднюються, проте поступово про них стає відомо.

Про нові розробки написала кореспондент Bloomberg Дженніфер Джейкобс на своєму Twitter-акаунті.

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Що відомо

"Офіційний представник Байдена на прес-конференції не заперечував, що санкції, що обговорюються, включають відключення найбільших російських фінансових установ і ембарго на оборонні технології американського виробництва. За словами помічника, найконструктивніші переговори проходять за зачиненими дверима", – повідомила Джейкобс.

Нагадаємо, раніше голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявляв, що у Вашингтоні вважають дуже ймовірним вторгнення Росії в Україну, якщо проваляться переговори щодо ультиматуму Кремля про розширення НАТО. У Білому домі розуміють, що зупинити Кремль можуть лише жорсткі санкції.

Питання санкцій

  • Американські дипломати, співробітники сфери національної безпеки та експерти з Росії закликали Байдена оприлюднити санкції проти РФ.
  • Наприкінці 2021 року віце-президент США Камала Харріс пригрозила Росії серйозними санкціями у разі вторгнення військ країни-агресора до України.
  • Агентство Reuters повідомляло, що Штати розглядають запровадження жорсткого експортного контролю, який може обмежити РФ у постачанні промислових та споживчих технологій. Росію планують обмежити в імпорті мобільних телефонів, основних компонентів літаків та автомобілів, а також матеріалів із багатьох інших секторів.
  • Представник влади Франції, яка головує нині в ЄС, 7 січня заявив, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну повинно розглядатися питання зупинки газопроводу "Північний потік-2".

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