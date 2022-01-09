Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко ⚽ Рома - Ювентус: онлайн
СЕГОДНЯ Власть События

Блинкен сообщил, чем закончатся переговоры с Россией по гарантиям безопасности

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 января, 18:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У США нет иллюзий, с кем они имеют дело
Блинкен рассказал, что Штаты готовы предложить Путину / Коллаж "Сегодня"
Блинкен рассказал, что Штаты готовы предложить Путину / Коллаж "Сегодня"

За несколько часов до начала в Женеве (Швейцария) первого раунда переговоров между США и РФ по предоставлению последней гарантий безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает никаких прорывов. Все, на что надеется Вашингтон – найти общий язык с Москвой по ряду вопросов.

Об этом сообщает американский телеканал ABCnews.

Реклама

Надежды

"Я не думаю, что мы увидим какие-либо прорывы. Любой прогресс, которого мы хотим добиться, возможен только на обоюдной основе", – сказал Блинкен в интервью ABC.

При этом госсекретарь добавил, что достигнуть прогресс в разрешении вопросов, вызывающих озабоченности у обеих сторон можно и это будет способствовать улучшению безопасности.

"Есть меры по укреплению доверия, есть меры по снижению риска, и все они, если они будут осуществляться на взаимной основе, я думаю, могут действительно снизить напряженность и решить проблемы. Есть договоренности о размещении обычных вооружений в Европе, о масштабах учений, которые, если они будут соблюдаться на взаимной основе, то есть Россия выполнит свои обязательства, которые она неоднократно нарушала, есть основания для снижения напряженности, обеспечения большей прозрачности, создания большего доверия, и все это устранило бы озабоченность, которую якобы имеет Россия", — сказал Блинкен.

Реклама

Особой повесткой дня может стать вопрос по Казахстану, куда Россия направила войска для подавления беспорядков.

В ожидании переговоров

  • Утром 9 января заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль может ограничиться лишь одной встречей с США по гарантиям безопасности, если последние откажутся выслушивать аргументы России.
  • 12 января запланированы переговоры России и НАТО. А более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и других европейских стран назначена на 13 января.
  • Подготовка к этим контактам проходила на фоне разработки администрацией Белого дома новых санкций против России на случай нападения на Украину.
  • По мнению российского эксперта, бывшего советника Владимира Путина Андрея Илларионова, Байден уже согласился на ультиматум Путина по украинскому вопросу. В частности, по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
9 января. Стив Джобс. 15 лет назад, в 2007 году, в Сан-Франциско (США) один из основателей и управляющий компании Apple представил публике первый iPhone, что стало настоящей революцией...
На встречу с героем!
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.46

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

27 935

заболело за неделю в Украине

-5%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять