Блинкен сообщил, чем закончатся переговоры с Россией по гарантиям безопасности

У США нет иллюзий, с кем они имеют дело

Блинкен рассказал, что Штаты готовы предложить Путину / Коллаж "Сегодня"

За несколько часов до начала в Женеве (Швейцария) первого раунда переговоров между США и РФ по предоставлению последней гарантий безопасности госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает никаких прорывов. Все, на что надеется Вашингтон – найти общий язык с Москвой по ряду вопросов.

Об этом сообщает американский телеканал ABCnews.

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Надежды

"Я не думаю, что мы увидим какие-либо прорывы. Любой прогресс, которого мы хотим добиться, возможен только на обоюдной основе", – сказал Блинкен в интервью ABC.

При этом госсекретарь добавил, что достигнуть прогресс в разрешении вопросов, вызывающих озабоченности у обеих сторон можно и это будет способствовать улучшению безопасности.

"Есть меры по укреплению доверия, есть меры по снижению риска, и все они, если они будут осуществляться на взаимной основе, я думаю, могут действительно снизить напряженность и решить проблемы. Есть договоренности о размещении обычных вооружений в Европе, о масштабах учений, которые, если они будут соблюдаться на взаимной основе, то есть Россия выполнит свои обязательства, которые она неоднократно нарушала, есть основания для снижения напряженности, обеспечения большей прозрачности, создания большего доверия, и все это устранило бы озабоченность, которую якобы имеет Россия", — сказал Блинкен.

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Особой повесткой дня может стать вопрос по Казахстану, куда Россия направила войска для подавления беспорядков.

В ожидании переговоров