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Москва заявила о возможном срыве переговоров с США

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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9 января, 13:03
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Переговоры России и США состоятся в Женеве с 9 по 10 января
Сергей Рябков, замглавы МИД РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Сергей Рябков, замглавы МИД РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль может ограничиться лишь одной встречей с США по гарантиям безопасности, если последние откажутся выслушивать аргументы России.

Об этом сообщает РИА Новости.

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"Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет", – заявил Рябков

Переговоры Запад – Россия

  • Как известно, масштабные переговоры Запада с Россией начнутся после Нового года. 10 января официальные лица США и России проведут переговоры по вопросам безопасности. На этой встрече будут обсуждены опасения по поводу роста напряженности вокруг Украины.
  • 12 января запланированы переговоры России и НАТО. А более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и других европейских стран назначена на 13 января.
  • Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов Организации Североатлантического договора.
  • Россия потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
  • В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам.

Также читайте наш материал: Все готовы к диалогу о НАТО. Какие требования Путина и что подготовили в ответ США.

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