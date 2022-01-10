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Переговоры США и РФ – на кону судьба Украины: уже есть первые заявления

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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10 января, 09:26
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Сегодня Москва и Вашингтон обсудят ультиматум Кремля о нерасширении НАТО
Москва пытается договориться с США, чтобы Украину не пустили в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"
Москва пытается договориться с США, чтобы Украину не пустили в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня в Женеве (Швейцария) состоятся важные переговоры относительно ультиматума Путина о гарантиях безопасности для России, в том числе о неприсоединении Украины к НАТО. Встреча американской и российской делегаций начнется в районе 10:00 по киевскому времени. 9 января состоялись предварительные переговоры представителей внешнеполитических ведомств и уже есть первые заявления.

Кто будет от России:

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  • замглавы МИД РФ Сергей Рябков;
  • замминистра обороны Александр Фомин;
  • другие представители МИД и Минобороны.

От США:

  • первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман;
  • замгоссекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс;
  • заместитель помощника госсекретаря США Крис Робинсон, курирующий связанные с Евразией вопросы;
  • помощник главы Пентагона по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер;
  • начальник операций при Объединенном комитете начальников штабов ВС США генерал Джеймс Мингас;
  • ряд представителей Совета нацбезопасности, Пентагона и американского военного командования.

Накануне состоялись предварительные переговоры США и РФ

Представитель РФ Сергей Рябков провел консультации с Уэнди Шерман, передает РБК. Они общались более двух часов.

"Потрясающе. Разговор был сложный, но деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", — заявил он.

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Представитель Госдепа США Уэнди Шерман подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы, сообщает пресс-служба Госдепа.

"США будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии. Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров. Обсуждение некоторых вопросов будет отложено до заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января", – заявила она.

Чего стороны ждут от переговоров?

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает никаких прорывов. Все, на что надеется Вашингтон, – найти общий язык с Москвой по ряду вопросов.

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"Я не думаю, что мы увидим какие-либо прорывы. Любой прогресс, которого мы хотим добиться, возможен только на обоюдной основе", – сказал глава американской дипломатии.

В МИД РФ рассказали о настрое России на сегодняшние переговоры.

"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то на вторые роли в международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец. Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", – сказал Сергей Рябков.

Что требует Москва от Запада

В проекте договоров с США и НАТО, которые направила в Брюссель и Вашингтон Россия, ключевые пункты – нерасширение военно-политического блока:

  • США принимают обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР (в том числе Украины);
  • участники, являющиеся государствами-членами НАТО, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение Альянса, в том числе присоединение Украины, а также других государств;
  • США не должны будут создавать военные базы на территории государств бывшего СССР или использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Читайте также в нашем материале, начнется ли вторжение России в Украину в 2022 году, которым пугает Кремль в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности.

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