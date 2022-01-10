Переговоры США и РФ – на кону судьба Украины: уже есть первые заявления

Сегодня в Женеве (Швейцария) состоятся важные переговоры относительно ультиматума Путина о гарантиях безопасности для России, в том числе о неприсоединении Украины к НАТО. Встреча американской и российской делегаций начнется в районе 10:00 по киевскому времени. 9 января состоялись предварительные переговоры представителей внешнеполитических ведомств и уже есть первые заявления.
Кто будет от России:
- замглавы МИД РФ Сергей Рябков;
- замминистра обороны Александр Фомин;
- другие представители МИД и Минобороны.
От США:
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- первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман;
- замгоссекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс;
- заместитель помощника госсекретаря США Крис Робинсон, курирующий связанные с Евразией вопросы;
- помощник главы Пентагона по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер;
- начальник операций при Объединенном комитете начальников штабов ВС США генерал Джеймс Мингас;
- ряд представителей Совета нацбезопасности, Пентагона и американского военного командования.
Накануне состоялись предварительные переговоры США и РФ
Представитель РФ Сергей Рябков провел консультации с Уэнди Шерман, передает РБК. Они общались более двух часов.
"Потрясающе. Разговор был сложный, но деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", — заявил он.
Представитель Госдепа США Уэнди Шерман подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы, сообщает пресс-служба Госдепа.
"США будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии. Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров. Обсуждение некоторых вопросов будет отложено до заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января", – заявила она.
Чего стороны ждут от переговоров?
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает никаких прорывов. Все, на что надеется Вашингтон, – найти общий язык с Москвой по ряду вопросов.
"Я не думаю, что мы увидим какие-либо прорывы. Любой прогресс, которого мы хотим добиться, возможен только на обоюдной основе", – сказал глава американской дипломатии.
В МИД РФ рассказали о настрое России на сегодняшние переговоры.
"Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то на вторые роли в международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец. Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года", – сказал Сергей Рябков.
Что требует Москва от Запада
В проекте договоров с США и НАТО, которые направила в Брюссель и Вашингтон Россия, ключевые пункты – нерасширение военно-политического блока:
- США принимают обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР (в том числе Украины);
- участники, являющиеся государствами-членами НАТО, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение Альянса, в том числе присоединение Украины, а также других государств;
- США не должны будут создавать военные базы на территории государств бывшего СССР или использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.
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