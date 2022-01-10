"Путин не сможет постоянно блефовать" – начнется ли вторжение России в Украину в 2022 году

Запад уверен, что Путин шантажирует войной, но Россию нельзя недооценивать, говорят эксперты

Вторжение армии России в Украину может произойти в конце января. Фото: коллаж "Сегодня"

В начале 2022 года российская армия может вторгнуться на территорию Украины. Сегодня возле границы сосредоточены около 100 тысяч военных РФ, а атака может произойти во второй половине января. Ждать ли нам вторжения России и стоит ли украинцам готовиться к войне в следующем году?

100 тысяч солдат на границах с Украиной

О планах Москвы вторгнуться в Украину заявил министр обороны Украины Алексей Резников и руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов. По их словам, атака может начаться в конце января и будет включать авиационные, артиллерийские и бронетанковые удары, за которыми последуют воздушно-десантные операции на Донбассе, в Харькове, Одессе и Мариуполе. Кроме того, вторжение отдельных подразделений произойдет со стороны Беларуси.

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Информацию о готовящемся нападении России также сообщили западные СМИ со ссылкой на данные иностранных разведок. Издания The Washington Post и Bild практически одновременно опубликовали "карты вторжения" российской армии на Украину.

Кирилл Буданов: "Атака войск РФ может произойти в конце января – начале февраля". Фото: коллаж "Сегодня"

В свою очередь в Кремле заявили, что Россия не планирует вторгаться в Украину, а войска стянула к границе для защиты своих территорий, которым угрожает расширение НАТО в восточной части Европы. В то же время, Россия предложила США и НАТО подписать соглашение о гарантиях безопасности, в котором Альянс должен пообещать не принимать Украину и Грузию в свой состав и прекратить расширение на новые территории.

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Неопределенная ситуация может затянуться

Политолог Игорь Петренко считает, что угроза вторжения России в Украину останется в 2022 году, однако вероятность возникновения войны, по его мнению, мала.

"Потенциальная возможность эскалации будет оставаться. Россия не отведет войска, но и не будет делать резких маневров. Будет использовать наличие военной силы, как шантаж, обвиняя Украину в нарушениях различных договоренностей. Но реальные риски вторжения все же минимальны. Примерная вероятность – 10%", – говорит "Сегодня" Петренко.

По его словам, такая неопределенная ситуация может затянуться на 2-3 года.

"Украине необходимо обеспечить понимание Россией, какие масштабные потери она может понести в случае войны", – говорит политолог.

Игорь Петренко: "Реальные риски вторжения – минимальны" / Фото: Facebook

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Украине необходимо вооружаться

С ним соглашается военный эксперт Игорь Козий.

"У нас должна быть такая обороноспособность, которая даст понять России, что ее армия понесет огромные потери. Тогда вопрос нападения самоустранится", – уверен эксперт.

Для этого, по словам Козия, Минобороны Украины должно срочно обеспечить ВСУ современным оружием, а военнослужащих наделить большими правами и привилегиями, тем самым пополнить ряды желающих служить в украинской армии.

Игорь Козий: "Минобороны Украины должно срочно обеспечить ВСУ современным оружием" / Фото: Facebook

Остановит ли Россию Запад

Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Запад сегодня играет ключевую роль в остановке возможного вторжения России в Украину.

"Путин торгуется и поднимает ставки. Сначала он хотел снятия санкций с "Северного потока – 2". Санкции сняли. Однако войска Путин все равно не отвел. Теперь он требует нерасширения НАТО на Восток, но уже получил негативную реакцию от США и союзников. Сейчас сложно сказать, чем закончится диалог России и Запада – миром или войной. Запад уверен, что Путин шантажирует войной, но Россию нельзя недооценивать", – говорит Романенко.

Игорь Романенко: "Путин шантажирует войной, но Россию нельзя недооценивать" / Фото: Facebook

От угроз к действиям

Политолог Вадим Карасев также считает, что от угроз Россия может перейти к боевым действиям.

"Не стоит расценивать российские войска возле границ Украины как бутафорию. Возможно, сейчас Путин блефует и не желает атаковать Украину. Но он не сможет постоянно блефовать. Если Россия не добъется своего, она не отведет войска. Ведь тогда все поймут, что это был лишь блеф, а значит в следующей аналогичной ситуации Россию можно не бояться. Москва пойдет в атаку, в первую очередь, чтобы показать всему миру, что ее слова не расходятся с делом", – говорит нам Карасев.

Вадим Карасев: "Москва пойдет в атаку, чтобы показать всему миру, что ее слова не расходятся с делом" / Фото: Facebook

России нужен повод?

Военный эксперт Олег Стариков уверен, что для атаки России нужен повод.

"Уже сейчас Россия раздает свои паспорта жителям ОРДЛО, запускает работу заводов на неподконтрольной Украине территории. Если на Донбассе начнется эскалация конфликта, Россия сможет ввести войска "для защиты своих граждан", – говорит нам Стариков.

По его мнению, уже сегодня украинская власть должна начать вести активные переговоры с Россией и западными партнерами для урегулирования конфликта.

"Иначе, если не в 2022-ом, то в 2023 году нас ждет полномасштабная война с Россией", – подытожил Стариков.

Олег Стариков: "Россия может ввести войска "для защиты своих граждан" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сравнил наращивание Россией военных сил вблизи нашей границы с событиями начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию воздержаться от планов по возможному нападению на Украину, а также предотвратить обострение ситуации на границе, где замечено большое скопление войск