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Последние в 2021 году переговоры Путина и Байдена закончились – как прошел разговор

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
31 декабря, 00:01
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В ночь на 31 декабря президент России настоял на новом разговоре с Байденом
Звонок Путина застал Байдена далеко от Белого Дома / Коллаж "Сегодня"
Звонок Путина застал Байдена далеко от Белого Дома / Коллаж "Сегодня"

С задержкой на пять минут в ночь на 31 декабря по киевскому времени президент США Джозеф Байден начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, на этот раз переговоры продлились всего 50 минут, в отличии от двухчасового разговора, который состоялся между сторонами 7 декабря.

Как ранее сообщалось, Путин сам попросил американского лидера о звонке, и Байден согласился, поскольку "он считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером незаменим". Этот звонок Байден принял в резиденции в Уилмингтоне, штат Делавер.

Обстановка

  • Эти переговоры прошли на фоне сообщений американских СМИ, что ВВС США провели свои первые разведывательные полеты в районе восточной границы Украины, предположительно, собирая информацию о размещении войск РФ в регионе.
  • 25 декабря газета The New York Times со ссылками на американские официальные лица сообщила, что Пентагон разрабатывает план предоставления Украине разведданных, касающихся возможного российского вторжения.
  • А еще немного ранее Байден подписал принятый Конгрессом оборонный бюджет США, где заложено 300 млн долларов на помощь армии Украины.
  • Предыдущий разговор Байдена с Путиным состоялся 7 декабря.
  • После первых переговоров в стенах Кремля родилось соглашение, которое обязывает НАТО не принимать Украину, Грузию и Молдову, а также не размещать вооружение на территории стран, которые стали членами Альянса после 1992 года.

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