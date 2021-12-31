Последние в 2021 году переговоры Путина и Байдена закончились – как прошел разговор

В ночь на 31 декабря президент России настоял на новом разговоре с Байденом

Звонок Путина застал Байдена далеко от Белого Дома / Коллаж "Сегодня"

С задержкой на пять минут в ночь на 31 декабря по киевскому времени президент США Джозеф Байден начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, на этот раз переговоры продлились всего 50 минут, в отличии от двухчасового разговора, который состоялся между сторонами 7 декабря.

Как ранее сообщалось, Путин сам попросил американского лидера о звонке, и Байден согласился, поскольку "он считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером незаменим". Этот звонок Байден принял в резиденции в Уилмингтоне, штат Делавер.

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