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Как США следят за передвижением войск РФ у границ Украины — СМИ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 декабря, 19:33
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Лучшие в мире самолеты-разведчики сканируют приграничные регионы России
Судя по всему, Украина разрешила ВВС США собирать данные со своей территории о западных регионах РФ / Коллаж "Сегодня"
Судя по всему, Украина разрешила ВВС США собирать данные со своей территории о западных регионах РФ / Коллаж "Сегодня"

Передвижение войск России у границ Украины взято под контроль ВВС США. Они наблюдают за маневрами российской армии с акватории Черного моря и с территории Украины.

Об этом сообщил американский журнал Forbes.

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Что известно

"Пара лучших самолетов-разведчиков ВВС США в понедельник пролетела над восточной Украиной менее чем в 40 милях от территории, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами. Миссия с самолетом наземного наблюдения E-8C и самолетом-разведчиком RC-135V является одной из первых миссий, которые ВВС США открыто совершили в воздушном пространстве Украины, и проводится через девять месяцев после того, как в России появился план вторжения в Украину", – говорится в статье.

Дислокацию российской армии отслеживали американские самолеты E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) и RC-135 в ходе пролета над Черным морем и Украиной. Американцы собирают разведданные об Украине и, предположительно, делятся ими с украинцами.

В российских СМИ отмечается, что E-8 Joint STARS способен отслеживать перемещения наземных целей при помощи подвесного радара и собирать информацию об их направлении движения, а также о скорости. RC-135, в свою очередь, может собирать радиолокационные сигнатуры техники войск противника.

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Forbes сообщает, что для полного представления о "российских войсках" достаточно было сделать несколько пролетов.

Обстановка

  • В России нынче продвигают мысль, что НАТО готовит нападение на страну, и именно с этим связаны заявления Запада по поводу якобы скопившихся у границ Украины российских войск.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров недавно заявил, что Запад стремится спровоцировать вооруженный конфликт в Украине и обвинить в нем Россию.
  • НАТО должно исключить требования президента России Владимира Путина о "гарантиях безопасности" из каких-либо договоренностей с Москвой и выдвинуть встречные требования. Такое мнение в интервью LRT выразил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
  • А США решили помочь с техникой и оборудованием Государственной пограничной службе Украины на 25 миллионов долларов. Эту помощь получат погранотряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

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