США дадут Украине миллионы на защиту от РФ — на что потратят

Вашингтон занялся обеспечением безопасности границы Украины с Россией и Беларусью

США взяли под контроль ситуацию с обеспечением наших пограничников / Коллаж "Сегодня"

Государственная пограничная служба Украины зарегистрировала совместный проект с посольством США, цель которого — способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений. На предоставление нашим пограничникам международной технической помощи Вашингтон выделит 25 миллионов долларов. Эту помощь получат погранотряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной приграничной службы Украины.

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Проект

Проект начнет реализовываться в январе и должен завершиться к концу 2022 года. На 20 млн долларов наши пограничники получат:

современные средства видеофиксации;

беспилотные комплексы;

индивидуальную защиту;

обеспечение для расположения в полевых условиях;

транспорт;

средства связи.

"Это не единственный новый пример поддержки Госпогранслужбы США. В рамках сотрудничества с Государственным Департаментом США по Программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) на днях также зарегистрирован еще один Проект. По нему партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере $4,5 млн", — сообщает руководитель ГНСУ Сергей Дейнеко.

Ситуация