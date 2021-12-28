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США дадут Украине миллионы на защиту от РФ — на что потратят

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 декабря, 16:02
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Вашингтон занялся обеспечением безопасности границы Украины с Россией и Беларусью
США взяли под контроль ситуацию с обеспечением наших пограничников / Коллаж "Сегодня"
США взяли под контроль ситуацию с обеспечением наших пограничников / Коллаж "Сегодня"

Государственная пограничная служба Украины зарегистрировала совместный проект с посольством США, цель которого — способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений. На предоставление нашим пограничникам международной технической помощи Вашингтон выделит 25 миллионов долларов. Эту помощь получат погранотряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной приграничной службы Украины.

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Проект

Проект начнет реализовываться в январе и должен завершиться к концу 2022 года. На 20 млн долларов наши пограничники получат:

  • современные средства видеофиксации;
  • беспилотные комплексы;
  • индивидуальную защиту;
  • обеспечение для расположения в полевых условиях;
  • транспорт;
  • средства связи.

"Это не единственный новый пример поддержки Госпогранслужбы США. В рамках сотрудничества с Государственным Департаментом США по Программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) на днях также зарегистрирован еще один Проект. По нему партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере $4,5 млн", — сообщает руководитель ГНСУ Сергей Дейнеко.

Ситуация

  • 27 декабря президент США Джозеф Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 год, предусматривающий финансирование в размере $768,2 млрд. В эту сумму входят $300 млн помощи Украине для сферы безопасности.
  • Сенаторы США также на стороне Украины. Перед Рождеством они обратились к Байдену с предложением передать Украине зенитные, противотанковые и противокорабельные комплексы, а также сообщили, что такую идею поддерживают обе ведущие партии США – Демократическая и Республиканская. По мнению сенаторов, это может помочь сдержать агрессию России.
  • В целом американцы весьма обеспокоены происходящим между Украиной и Россией. Например, 27 декабря вице-президент США Камала Харрис пригрозила России серьезными санкциями в случае вторжения войск страны-агрессора в Украину.
  • При этом американцы не хотят лишать Украину возможности вступить в НАТО. Несмотря на то, что Россия требует срочный ответ от Соединенных Штатов по гарантиям своей безопасности, американцы предлагают подождать.

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