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Вашингтон не готов дать гарантии безопасности России – посол США

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 декабря, 23:51
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Посол США в Москве Джон Салливан рассказал, как продвигаются переговоры
Посол США в Москве Джон Салливан заверил, что его страна продолжит стоять на своих принципах / Коллаж "Сегодня"
Посол США в Москве Джон Салливан заверил, что его страна продолжит стоять на своих принципах / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на то, что Россия требует срочный ответ от Соединенных Штатов по гарантиям своей безопасности, американцы предлагают подождать и сначала обсудить обеспокоенность Кремля с партнерами по НАТО.

Такой сценарий рассказал российскому изданию "Коммерсант" посол США в Москве Джон Салливан.

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Фундаментальные ценности

"США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно", – подчеркнул дипломат.

Джон Салливан также сказал, что диалог может быть, но на компромисс по ключевым ценностям Вашингтон не пойдет.

"Мы готовы вступить в диалог и дискуссию с российской стороной, но российские власти точно знают из опыта своих отношений с США на протяжении десятилетий, и с президентом Байденом в частности, что у нас есть фундаментальные ценности, по поводу которых мы не пойдем на компромисс", – отметил посол США.

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