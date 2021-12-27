США пригрозили России "опасными" санкциями в случае нападения на Украину

РФ может вторгнуться на территорию нашей страны в начале 2022 года

В то же время в США не говорят, будут ли касаться санкции именно президента РФ Владимира Путина/Коллаж: "Сегодня"

Вице-президент США Камала Гаррис пригрозила России серьезными санкциями в случае вторжения войск страны-агрессора в Украину.

Об этом сообщает CBS News.

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Что сказала Харрис?

"Мы очень четко понимаем, что Россия не должна вторгаться в суверенитет Украины, что мы должны встать — и мы встаем — за ее территориальную целостность, — подчеркнула политик. — Мы работаем с нашими союзниками по этому поводу, и мы очень четко заявили, что готовы ввести санкции, невиданные ранее", — заявила Камала Гаррис.

Политик не раскрывает все карты

В то же время вице-президент США не рассказала, будут ли указанные санкции направлены непосредственно против президента РФ Владимира Путина.

"Я не собираюсь говорить о конкретных санкциях, но мы разъясняем это ему и ведем прямые разговоры", — отметила Камала Харрис.

Угроза вторжения РФ в Украину

Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки , как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.

, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском. А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО . В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их количество, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.

. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их количество, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах. По данным немецкого еженедельника Die Welt, в ЕС НАТО привело в повышенную боевую готовность силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.

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