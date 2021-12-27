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США пригрозили Росії "небезпечними" санкціями в разі нападу на Україну

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
27 грудня, 01:40
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РФ може вторгнутися на територію нашої країни на початку 2022 року
Водночас у США не кажуть, чи стосуватимуться санкції саме президента РФ Володимира Путіна/Колаж: "Сьогодні"
Водночас у США не кажуть, чи стосуватимуться санкції саме президента РФ Володимира Путіна/Колаж: "Сьогодні"

Віцепрезидентка США Камала Гарріс пригрозила Росії серйозними санкціями в разі вторгнення військ країни-агресора до України.

Про це повідомляє CBS News.

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Що сказала Гарріс?

"Ми дуже чітко розуміємо, що Росія не повинна вторгатися до суверенітету України, що ми повинні встати — і ми встаємо — за її територіальну цілісність, — підкреслила політикиня. — Ми працюємо з нашими союзниками щодо цього, і ми дуже чітко заявили, що готові запровадити санкції, небачені раніше", — заявила Камала Гарріс.

Політикиня не розкриває усі карти

Водночас віцепрезидентка США не розповіла, чи будуть вказані санкції спрямовані безпосередньо проти президента РФ Володимира Путіна.

"Я не збираюся говорити про конкретні санкції, але ми роз'яснюємо це йому і ведемо прямі розмови", — зазначила Камала Гарріс.

Загроза вторгнення РФ в Україну

  • Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
  • А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО. Водночас відзначають поки що обмежену кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.
  • За даними німецького тижневика Die Welt, в ЄС НАТО привело у підвищену бойову готовність сили швидкого реагування, загальна кількість яких становить 40 тисяч військовослужбовців.

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  • Росія почала відведення військ з Криму та від українського кордону. Поки що на місця постійної дислокації повертаються 10 тисяч військових.
  • Україна передала МЗС Росії ноту протесту через відправлення на окуповану частину Донбасу так званого гуманітарного конвою в порушення українських законів.

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