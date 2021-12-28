США дадуть Україні мільйони на захист від РФ — на що витратять

Вашингтон зайнявся забезпеченням безпеки кордону України з Росією та Білоруссю

США взяли під контроль ситуацію з забезпеченням наших прикордонників / Колаж "Сьогодні"

Державна прикордонна служба України зареєструвала спільний проєкт із посольством США, метою якого є сприяння забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів. На надання нашим прикордонникам міжнародної технічної допомоги Вашингтон виділить 25 мільйонів доларів. Цю допомогу отримають прикордонні загони, які виконують завдання на кордоні з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Проєкт

Проєкт почне реалізовуватись у січні та має завершитися до кінця 2022 року. На 20 млн доларів наші прикордонники отримають:

сучасні засоби відеофіксації;

безпілотні комплекси;

індивідуальний захист;

забезпечення для розташування у польових умовах;

транспорт;

засоби зв'язку.

"Це не єдиний новий приклад підтримки Держприкордонслужби Сполученими Штатами Америки. В рамках співробітництва з Державним Департаментом США за Програмою питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) днями також зареєстровано ще один Проєкт. За ним партнери допоможуть нам в розвитку інфраструктури кордону. Зокрема, це буде допомога в нарощуванні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування погоджено у розмірі 4,5 мільйона доларів США", — повідомляє керівник ДПСУ Сергій Дейнеко.

Ситуація