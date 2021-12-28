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США дадуть Україні мільйони на захист від РФ — на що витратять

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 грудня, 16:02
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Вашингтон зайнявся забезпеченням безпеки кордону України з Росією та Білоруссю
США взяли під контроль ситуацію з забезпеченням наших прикордонників / Колаж "Сьогодні"
США взяли під контроль ситуацію з забезпеченням наших прикордонників / Колаж "Сьогодні"

Державна прикордонна служба України зареєструвала спільний проєкт із посольством США, метою якого є сприяння забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів. На надання нашим прикордонникам міжнародної технічної допомоги Вашингтон виділить 25 мільйонів доларів. Цю допомогу отримають прикордонні загони, які виконують завдання на кордоні з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Проєкт

Проєкт почне реалізовуватись у січні та має завершитися до кінця 2022 року. На 20 млн доларів наші прикордонники отримають:

  • сучасні засоби відеофіксації;
  • безпілотні комплекси;
  • індивідуальний захист;
  • забезпечення для розташування у польових умовах;
  • транспорт;
  • засоби зв'язку.

"Це не єдиний новий приклад підтримки Держприкордонслужби Сполученими Штатами Америки. В рамках співробітництва з Державним Департаментом США за Програмою питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) днями також зареєстровано ще один Проєкт. За ним партнери допоможуть нам в розвитку інфраструктури кордону. Зокрема, це буде допомога в нарощуванні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування погоджено у розмірі 4,5 мільйона доларів США", повідомляє керівник ДПСУ Сергій Дейнеко.

Ситуація

  • 27 грудня президент США Джозеф Байден підписав оборонний бюджет країни на 2022 рік, який передбачає фінансування у розмірі $768,2 млрд. У цю суму входять $300 млн допомоги Україні для безпеки.
  • Сенатори також на боці України. Перед Різдвом вони звернулися до Байдена з пропозицією передати Україні зенітні, протитанкові та протикорабельні комплекси, а також повідомили, що таку ідею підтримують обидві провідні партії США – Демократична та Республіканська. На думку сенаторів, це може допомогти стримати агресію Росії.
  • Загалом американці дуже стурбовані тим, що відбувається між Україною та Росією. Наприклад, 27 грудня віцепрезидент США Камала Гарріс пригрозила Росії серйозними санкціями у разі вторгнення військ країни-агресора до України.
  • При цьому американці не хочуть позбавляти Україну можливості вступу до НАТО. Попри те, що Росія вимагає термінової відповіді від Сполучених Штатів щодо гарантій своєї безпеки, американці пропонують зачекати.

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