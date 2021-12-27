Байден виділив Україні $300 млн на оборону

Президент США підписав оборонний бюджет на 2022 рік

Байден підписав оборонний бюджет США, де є гроші на допомогу армії України / Колаж "Сьогодні"

Президент США Джозеф Байден підписав оборонний бюджет країни на 2022 рік, що передбачає фінансування у розмірі $768,2 млрд. У цю суму входять $300 млн допомоги Україні для безпеки.

Про це повідомляє телеканал CNN .

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Важливий документ

Як повідомляли американські ЗМІ, $300 млн призначені для збройних сил України на навчання та екіпірування. З них $75 млн підуть на летальне озброєння наших військових.

Також західним ЗМІ стало відомо, що ще $4 млрд передбачено для Європейської оборонної ініціативи і $150 млн – на розвиток співпраці з країнами Балтії у сфері безпеки.

Державний закон також визначає підвищення базової заробітної плати військовослужбовців на 2,7%, запроваджує нові норми боротьби з сексуальними домаганнями в армії, а також інші повноваження щодо збройних сил США.

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Водночас, ЗМІ зазначали, що до проєкту бюджету не увійшли положення про санкції стосовно газопроводу "Північний потік – 2", а також поправка, що забороняє американцям купувати російський суверенний борг.

Наша частка у бюджеті США