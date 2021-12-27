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Байден виділив Україні $300 млн на оборону

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 грудня, 21:32
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Президент США підписав оборонний бюджет на 2022 рік
Байден підписав оборонний бюджет США, де є гроші на допомогу армії України / Колаж "Сьогодні"
Байден підписав оборонний бюджет США, де є гроші на допомогу армії України / Колаж "Сьогодні"

Президент США Джозеф Байден підписав оборонний бюджет країни на 2022 рік, що передбачає фінансування у розмірі $768,2 млрд. У цю суму входять $300 млн допомоги Україні для безпеки.

Про це повідомляє телеканал CNN .

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Важливий документ

Як повідомляли американські ЗМІ, $300 млн призначені для збройних сил України на навчання та екіпірування. З них $75 млн підуть на летальне озброєння наших військових.

Також західним ЗМІ стало відомо, що ще $4 млрд передбачено для Європейської оборонної ініціативи і $150 млн – на розвиток співпраці з країнами Балтії у сфері безпеки.

Державний закон також визначає підвищення базової заробітної плати військовослужбовців на 2,7%, запроваджує нові норми боротьби з сексуальними домаганнями в армії, а також інші повноваження щодо збройних сил США.

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Водночас, ЗМІ зазначали, що до проєкту бюджету не увійшли положення про санкції стосовно газопроводу "Північний потік – 2", а також поправка, що забороняє американцям купувати російський суверенний борг.

Наша частка у бюджеті США

  • Минулого року оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік передбачав також військову допомогу Україні та розширені санкції проти проекту "Північний потік-2". Тоді Україні виділили 250 млн доларів США. Це фінансування передбачало придбання протитанкових ракет Javelin.
  • Оборонний бюджет Штатів на 2020 фінансовий рік включав допомогу Україні на суму 300 млн доларів.
  • На 2018 рік цей же документ передбачав надання Україні 350 млн доларів оборонної допомоги.

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