Вашингтон не готовий дати гарантії безпеки Росії – посол США

Посол США у Москві Джон Салліван розповів, як просуваються переговори

Посол США у Москві Джон Салліван запевнив, що його країна продовжить стояти на своїх принципах / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на те, що Росія вимагає термінової відповіді від Сполучених Штатів з гарантій своєї безпеки, американці пропонують почекати і спочатку обговорити занепокоєння Кремля з партнерами по НАТО.

Такий сценарій розповів російському виданню " Комерсант" посол США в Москві Джон Салліван.

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Фундаментальні цінності

"США не готові просто взяти та підписати ці документи. Тим більше, що один із них адресований не США, а НАТО, передбачається, що це буде договір між Росією та НАТО, так що це просто неможливо", – наголосив дипломат.

Джон Салліван також сказав, що діалог може бути, але на компроміс щодо ключових цінностей Вашингтон не піде.

"Ми готові вступити в діалог і дискусію з російською стороною, але російська влада точно знає з досвіду своїх відносин із США протягом десятиліть, і з президентом Байденом зокрема, що у нас є фундаментальні цінності, стосовно яких ми не підемо на компроміс", – наголосив посол США.

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Одні відмови