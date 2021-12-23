США прийняли рішення щодо розширення НАТО – дана перша відповідь

Джен Псакі розповіла, чи підписуватимуть угоду з РФ щодо гарантій безпеки

Володимир Путін спровокував бажання українців відійти від Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

США не приймає пропозицію Росії щодо надання їй гарантій безпеки щодо нерозширення НАТО на схід. Про решту ініціатив Кремля можна поговорити.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у Білому домі.

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Фактична відмова

"Росія представила пропозиції, з деякими ми погодилися б, з деякими, наприклад, що стосуються НАТО, звичайно, ні", – сказала прес-секретар Білого дому журналістам.

При цьому Вашингтон не відмовляється від переговорів з Росією з усіх важливих питань, включаючи насамперед Україну. "Ми говорили, що розраховуємо на переговори на початку січня, але ми не визначили остаточно їхні деталі", – сказала Джен Псакі.

Водночас, представник Білого дому відкинула звинувачення на адресу західних країн в ескалації напруженості навколо України. " Факти — смішна штука, і факти вказують на те, що єдина агресія, яку ми бачимо на російсько-українському кордоні — це нарощування військового угруповання Росією та войовнича риторика від лідера Росії ", – наголосила Псакі.

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