США прийняли рішення щодо розширення НАТО – дана перша відповідь

США не приймає пропозицію Росії щодо надання їй гарантій безпеки щодо нерозширення НАТО на схід. Про решту ініціатив Кремля можна поговорити.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у Білому домі.
Фактична відмова
"Росія представила пропозиції, з деякими ми погодилися б, з деякими, наприклад, що стосуються НАТО, звичайно, ні", – сказала прес-секретар Білого дому журналістам.
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При цьому Вашингтон не відмовляється від переговорів з Росією з усіх важливих питань, включаючи насамперед Україну. "Ми говорили, що розраховуємо на переговори на початку січня, але ми не визначили остаточно їхні деталі", – сказала Джен Псакі.
Водночас, представник Білого дому відкинула звинувачення на адресу західних країн в ескалації напруженості навколо України. " Факти — смішна штука, і факти вказують на те, що єдина агресія, яку ми бачимо на російсько-українському кордоні — це нарощування військового угруповання Росією та войовнича риторика від лідера Росії ", – наголосила Псакі.
Ситуація
- У Москві поки що не прокоментували такий поворот у їхній важливій справі по вимозі у Заходу гарантій. У президента Росії Володимира Путіна раніше завершилася традиційна пресконференція, де він вимагав прибрати американські ракети з порога його будинку.
- 17 грудня Росія передала США проект договору щодо надання гарантій нерозширення НАТО на Схід. У ньому йдеться про те, щоб не приймати країни колишнього Радянського Союзу до Альянсу, зокрема й України.
- Раніше у Держдепі США заявляли, що готові говорити про НАТО з Кремлем за однієї умови – переговори мають відбуватися не лише між Вашингтоном та Москвою, а й за участю європейських союзників США.
- Проте Москву влаштовує лише діалог із Вашингтоном і необхідністі підключення тієї ж України до переговорів із США та НАТО щодо гарантій безпеки РФ вони не бачать.
- При цьому, за даними ЗМІ, реакція Путіна передбачувана – подальша агресія. Тому Північноатлантичний Альянс привів у підвищену бойову готовність Сили швидкого реагування, загальна кількість яких становить 40 тисяч військовослужбовців.