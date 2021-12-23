США приняли решение по расширению НАТО – дан первый ответ

США не принимает предложение России по предоставлению ей гарантий безопасности относительно нерасширения НАТО на Восток. Об остальных инициативах Кремля можно поговорить.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Белом доме.
Фактический отказ
"Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет", — сказала пресс-секретарь Белого дома журналистам.
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При этом Вашингтон не отказывается от переговоров с Россией по всем важным вопросам, включая, в первую очередь Украину. "Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали", — сказала Джен Псаки.
Вместе с тем представитель Белого дома отвергла обвинения в адрес западных стран в эскалации напряженности вокруг Украины. "Факты — смешная штука, и факты указывают на то, что единственная агрессия, которую мы видим на российско-украинской границе, — это наращивание военной группировки Россией и воинственная риторика от лидера России", — подчеркнула Псаки.
Ситуация
- В Москве пока не прокомментировали такой поворот в их важном деле по требованию у Запада гарантий. У президента России Владимира Путина ранее завершилась традиционная пресс-конференция, на которой он требовал убрать американские ракеты с порога его дома.
- 17 декабря Россия передала США проект договора о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на Восток. В нем идет речь о том, чтобы не принимать страны бывшего Советского Союза в Альянс, в том числе и Украину.
- Ранее в Госдепе США заявляли, что готовы говорить о НАТО с Кремлем при одном условии – переговоры должны проходить не только между Вашингтоном и Москвой, но и при участии европейских союзников США.
- Однако Москву устраивает только диалог с Вашингтоном и необходимости подключения той же Украины к переговорам с США и НАТО о гарантиях безопасности РФ они не видят.
- При этом, по данным СМИ, реакция Путина предсказуема – дальнейшая агрессия. Поэтому Североатлантический Альянс привел в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.