Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Власть События

США приняли решение по расширению НАТО – дан первый ответ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 декабря, 20:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Джен Псаки рассказала, будут ли подписывать соглашение с РФ по гарантиям безопасности
Владимир Путин спровоцировал желание украинцев отдалиться от России. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин спровоцировал желание украинцев отдалиться от России. Фото: коллаж "Сегодня"

США не принимает предложение России по предоставлению ей гарантий безопасности относительно нерасширения НАТО на Восток. Об остальных инициативах Кремля можно поговорить.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Белом доме.

Реклама

Фактический отказ

"Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет", — сказала пресс-секретарь Белого дома журналистам.

При этом Вашингтон не отказывается от переговоров с Россией по всем важным вопросам, включая, в первую очередь Украину. "Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали", — сказала Джен Псаки.

Вместе с тем представитель Белого дома отвергла обвинения в адрес западных стран в эскалации напряженности вокруг Украины. "Факты — смешная штука, и факты указывают на то, что единственная агрессия, которую мы видим на российско-украинской границе, — это наращивание военной группировки Россией и воинственная риторика от лидера России", — подчеркнула Псаки.

Реклама

Ситуация

  • В Москве пока не прокомментировали такой поворот в их важном деле по требованию у Запада гарантий. У президента России Владимира Путина ранее завершилась традиционная пресс-конференция, на которой он требовал убрать американские ракеты с порога его дома.
  • 17 декабря Россия передала США проект договора о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на Восток. В нем идет речь о том, чтобы не принимать страны бывшего Советского Союза в Альянс, в том числе и Украину.
  • Ранее в Госдепе США заявляли, что готовы говорить о НАТО с Кремлем при одном условии – переговоры должны проходить не только между Вашингтоном и Москвой, но и при участии европейских союзников США.
  • Однако Москву устраивает только диалог с Вашингтоном и необходимости подключения той же Украины к переговорам с США и НАТО о гарантиях безопасности РФ они не видят.
  • При этом, по данным СМИ, реакция Путина предсказуема – дальнейшая агрессия. Поэтому Североатлантический Альянс привел в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.25

Российский рубль (₽)

0.3691

Евро (€)

30.81

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

42 244

заболело за неделю в Украине

-24%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять