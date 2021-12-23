США приняли решение по расширению НАТО – дан первый ответ

Джен Псаки рассказала, будут ли подписывать соглашение с РФ по гарантиям безопасности

Владимир Путин спровоцировал желание украинцев отдалиться от России. Фото: коллаж "Сегодня"

США не принимает предложение России по предоставлению ей гарантий безопасности относительно нерасширения НАТО на Восток. Об остальных инициативах Кремля можно поговорить.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Белом доме.

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Фактический отказ

"Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет", — сказала пресс-секретарь Белого дома журналистам.

При этом Вашингтон не отказывается от переговоров с Россией по всем важным вопросам, включая, в первую очередь Украину. "Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали", — сказала Джен Псаки.

Вместе с тем представитель Белого дома отвергла обвинения в адрес западных стран в эскалации напряженности вокруг Украины. "Факты — смешная штука, и факты указывают на то, что единственная агрессия, которую мы видим на российско-украинской границе, — это наращивание военной группировки Россией и воинственная риторика от лидера России", — подчеркнула Псаки.

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Ситуация