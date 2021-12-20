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Росія терміново зажадала відповідь США щодо "договору" про НАТО

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
20 грудня, 09:58
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У РФ хочуть, щоб НАТО виключило можливість приєднання України до Альянсу
Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков. Фото: колаж "Сьогодні"
Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Росії терміново потрібна відповідь Сполучених Штатів на пропозиції щодо гарантій безпеки. За його словами, Білий дім нібито затягуватиме цей процес.

Про це повідомляє РІА Новини.

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"Я думаю, вони спробують перевести все це у млявий процес, а нам це потрібно терміново, оскільки ситуація дуже важка, вона гостра, має тенденцію до подальшого ускладнення. Тому ми не можемо зволікати і готові одразу розпочати переговори", – сказав Рябков.

Він також додав, що ще не вирішено, чи Москва відмовиться від мораторію на ракети середньої і меншої дальності в Європі, якщо США і НАТО не приймуть пропозиції щодо гарантій безпеки.

Що відомо?

  • 10 грудня МЗС Росії поширило заяву "Про діалог із США та іншими країнами Заходу щодо вироблення гарантій безпеки", в якій сказано: "У докорінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", як суперечливе зобов'язанню лідерів усіх держав – учасниць ОБСЄ "не зміцнювати свою безпеку коштом безпеки інших".
  • 15 грудня Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки.
  • Щодня у Москві висувають нові умови. Тепер там хочуть, щоб договір про гарантії безпеки, що стосується майже десятка незалежних держав, уклали з РФ лише США.
  • Естонія першою заявила, що висунуті умови неприйнятні. Зокрема, Кремль хоче заборонити розміщення озброєнь НАТО на території країн, які до 1997 року не входили до цього об'єднання.
  • Також у Європі відкинули договір про НАТО. Вісім країн уже сказали "ні" Кремлю.

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