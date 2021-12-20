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Россия срочно потребовала ответ США по "договору" о НАТО

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
20 декабря, 09:58
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В РФ хотят, чтобы НАТО исключило возможность присоединения Украины к Альянсу
Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: коллаж "Сегодня"
Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что России срочно нужен ответ Соединенных Штатов на предложения по гарантиям безопасности. По его словам, Белый дом якобы будет затягивать этот процесс.

Об этом сообщает РИА Новости.

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"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам", – сказал Рябков.

Он также добавил, что еще не решено, откажется ли Москва от моратория на ракеты средней и меньшей дальности в Европе, если США и НАТО не примут предложения по гарантиям безопасности.

Что известно?

  • 10 декабря МИД России распространил заявление "О диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности", в котором сказано: "В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
  • 15 декабря Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности.
  • Каждый день в Москве выдвигают новые условия. Теперь там хотят, чтобы договор о гарантиях безопасности, касающийся почти десятка независимых государств, заключили с РФ только США.
  • Эстония первая заявила, что выдвинутые условия неприемлемы. В частности, Кремль хочет, чтобы запретили размещение вооружений НАТО на территории стран, которые до 1997 года не входили в это объединение.
  • Также в Европе отвергли договор о НАТО. Восемь стран уже сказали "нет" Кремлю.

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