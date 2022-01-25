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В битве за Украину между Байденом и Путиным побеждает Си Цзиньпин – Fox News

Александр Максюк Александр Максюк Заместитель событийного лидера "Сегодня"
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25 января, 09:36
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В центре внимания мировых СМИ сейчас остается тема Украины

Начнет ли Путин вторжение в Украину или нет? Перерастет ли этот кризис в ядерную войну? Кто виноват, что делать, и кто получит реальную выгоду от войны между Москвой и Киевом?

Cайт "Сегодня" предлагает своим читателям аналитический разбор ситуации американского канала Fox News. Свой взгляд на горячую проблему изложил Джеймс Джей Карафано – вице-президент по исследованиям в области внешней и оборонной политики The Heritage Foundation.

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Мировые шахматы

Когда склоки вокруг Украины завершатся, трудно представить, что глава Китая Си Цзиньпин не выйдет на первое место. У его визави, Джо Байдена, отсутствует четкая стратегия, которая позволила бы трансатлантическому сообществу выйти из противостояния с Москвой в более сильном и более конкурентоспособном положении на кольце глобальной геополитики. Будем честны. Несмотря на все искажения, оплошности и просчеты Белого дома, ясно, что президент не хочет бросать ни Украину, ни наших европейских союзников (несмотря на то, что до кризиса некоторые представители администрации предполагали, что именно так поступят США). Но не желать еще одного фиаско, подобного катастрофическому международному ответному удару, который Байден увидел после вывода войск из Афганистана, недостаточно. Администрации нужна четкая стратегия того, как выглядеть настоящим мировым лидером, а признаков того, что такая стратегия у нее есть, нет.

Список предварительных, неуверенных шагов длинный. Прежде всего, это то, как неуверенно Вашингтон шел на поставки оружия и боеприпасов, чтобы помочь украинцам защитить себя и сдержать Путина. Вместо того, чтобы заранее начать массированную помощь, чтобы послать Москве сильный сигнал, Байден заколебался. Прошли месяцы кризиса, прежде чем президент США начал действовать.

Путин уже достиг двух основных целей. Во-первых, он высмеял победный слоган Байдена "Взрослые вернулись". Уверенность в лидерстве Байдена ниже январского термометра Аляски. Во-вторых, Путин глубоко зарылся в трещины европейской солидарности. В наши дни никто не хвастается Европой, "цельной, свободной и мирной". Куда пойдет Путин, знает только он. Вот что мы знаем точно. Путин существует уже давно и предпринял множество безрассудных, рискованных и дестабилизирующих шагов. Однако он никогда не спровоцировал Третью мировую войну. Он, вероятно, достаточно умен, чтобы понять, как выжать из этого кризиса то, что он хочет, не поджигая мир.

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Китайский тигр внимательно следит за Украиной

Это дает лишние козыри Китая. Поскольку Байден неспособен (эффективно – Ред.) руководить, многие предлагают свои собственные идеи, чтобы заполнить вакуум, хотя они столь же бессодержательны. Один немецкий адмирал попал в заголовки газет, заявив, что Германия ладит с Путиным и беспокоится о Пекине (затем он немедленно подал в отставку.) Однако он не единственный, кто так думает.

У России и Китая одни и те же цели в Европе. Они хотят, чтобы Европа была разделенной и слабой. Они хотят, чтобы трансатлантическое сообщество распалось, а американцы сидели дома, сложа руки. Просить Путина о помощи с Китаем – это самоубийство с геополитической помощью. Просить трансатлантическое сообщество просто беспокоиться о России или Китае – это все равно, что говорить пациенту, что больница может вылечить его рак или больное сердце, чтобы они могли выбрать, как умереть ужасной смертью.

Нерешительность в отношении России, вне зависимости от того, как в итоге разрешится ситуация вокруг Украины, только помогает Китаю. Товарищ Си считает, что ответ Запада Путину будет заключаться в том, что свободные нации несерьезно относятся к защите своих интересов. Администрация Байдена и европейские лидеры наглядно продемонстрировали, что у них нет разумной стратегии для борьбы ни с тем, ни с другим. Западу нужны лидеры с более широким и уверенным видением. Сейчас Путин спит по ночам, мечтая о Сталине во всей его красе. Си мечтает о Мао на марше. Байден и его приятели, должно быть, мечтают о Губке Бобе.

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