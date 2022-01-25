У битві за Україну між Байденом та Путіним перемагає Сі Цзіньпін – Fox News

У центрі уваги світових ЗМІ зараз залишається тема України

Чи почне Путін вторгнення в Україну чи ні? Чи переросте ця криза у ядерну війну ? Хто винен, що робити, і хто отримає реальну вигоду від війни між Москвою та Києвом?

Сайт "Сегодня" пропонує своїм читачам аналітичний розбір ситуації американського каналу Fox News . Свій погляд на гарячу проблему виклав Джеймс Джей Карафано – віце-президент з досліджень у галузі зовнішньої та оборонної політики The Heritage Foundation .

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Світові шахи

Коли сварки навколо України завершаться, важко уявити, що глава Китаю Сі Цзіньпін не вийде перше місце. У його візаві, Джо Байдена , відсутня чітка стратегія, яка дозволила б трансатлантичному співтоваристві вийти з протистояння з Москвою у сильнішому та більш конкурентоспроможному становищі на кільці глобальної геополітики. Будемо чесні. Незважаючи на всі спотворення, помилки та прорахунки Білого дому, ясно, що президент не хоче кидати ні Україну, ні наших європейських союзників (попри те, що до кризи деякі представники адміністрації припускали, що саме так вчинять США). Але не бажати ще одного фіаско, подібного до катастрофічного міжнародного удару у відповідь, який Байден побачив після виведення військ з Афганістану, недостатньо. Адміністрації потрібна чітка стратегія того, як виглядати справжнім світовим лідером, а ознак того, що така стратегія має, немає.

Список попередніх, невпевнених кроків довгий. Насамперед, це те, як невпевнено Вашингтон йшов на постачання зброї та боєприпасів , щоб допомогти українцям захистити себе та стримати Путіна . Замість того, щоб заздалегідь розпочати масовану допомогу, щоб надіслати Москві сильний сигнал, Байден завагався. Минули місяці кризи, перш ніж президент США почав діяти.

Путін вже досяг двох основних цілей. По-перше, він висміяв переможний слоган Байдена "Дорослі повернулися". Впевненість у лідерстві Байдена нижче за січневий термометр Аляски. По-друге, Путін глибоко закопався у тріщини європейської солідарності. У наші дні ніхто не хвалиться Європою, "цілісною, вільною та мирною". Куди піде Путін, знає лише він. Ось що ми знаємо точно. Путін існує вже давно і зробив безліч безрозсудних, ризикованих та дестабілізуючих кроків. Однак він ніколи не спровокував Третю світову війну. Він, мабуть, досить розумний, щоб зрозуміти, як вичавити з цієї кризи те, що вона хоче, не підпалюючи світ.

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Китайський тигр уважно стежить за Україною

Це дає надмірні козирі Китаю. Оскільки Байден нездатний (ефективно – Ред.) керувати, багато хто пропонує свої власні ідеї, щоб заповнити вакуум, хоча вони настільки ж беззмістовні. Один німецький адмірал потрапив у заголовки газет, заявивши, що Німеччина ладнає з Путіним і турбується про Пекіна (потім він негайно подав у відставку .) Однак він не єдиний, хто так думає.

У Росії та Китаю одні й ті самі цілі в Європі. Вони хочуть, щоб Європа була розділеною та слабкою. Вони хочуть, щоб трансатлантична спільнота розпалася, а американці сиділи вдома, склавши руки. Просити Путіна про допомогу з Китаєм – це самогубство з геополітичною допомогою. Просити трансатлантичне співтовариство просто турбуватися про Росію чи Китай – це все одно, що говорити пацієнтові, що лікарня може вилікувати його рак чи хворе серце, щоб вони могли вибрати, як померти жахливою смертю.

Нерішучість щодо Росії, незалежно від того, як у результаті вирішиться ситуація навколо України, лише допомагає Китаю. Товариш Сі вважає, що відповідь Заходу Путіну полягатиме у тому, що вільні нації несерйозно ставляться до захисту своїх інтересів. Адміністрація Байдена та європейські лідери наочно продемонстрували, що вони не мають розумної стратегії для боротьби ні з тим, ні з іншим. Заходу потрібні лідери з ширшим та впевненішим баченням. Зараз Путін спить ночами, мріючи про Сталіна у всій його красі. Сі мріє про Мао на марші. Байден і його приятелі, мабуть, мріють про Губка Боба.