Оккупировать не смогут: Бутусов раскрыл планы России

Путин попытается "продавить" новые невыгодные условия для Украины

Журналист заявил, что Россия проводит тайное развертывание войск. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 2,5 года шла массированная пропаганда, что украинцы в шаге от мира с Россией и все сейчас будет хорошо.

Об этом заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Юрий Бутусов.

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"Сейчас посмотрим в глаза Путину новые инициативы, разведение войск". Т.е. велась такая массовая информационная кампания в обществе, что могло сложиться впечатление у многих людей, что у нас действительно идет дело к миру, что войны почти нет", – сказал он.

"Война шла"

По его словам, на самом деле это не соответствовало действительности:

"Все эти 2,5 года это было неправдой, потому что на самом деле война шла – очень ограниченно, в особых условиях такой ограниченной войны согласно Минским соглашениям, но она ни дня не останавливалась и не останавливается сегодня. Поэтому сейчас для многих людей такой шок и власти пытаются его уменьшить, говоря: "Сохраняйте спокойствие, не паникуйте". И у нас общество достаточно взвешено и спокойно относится к этому вообще", – рассказал журналист.

По его мнению, то, что говорят сейчас власти в Украине, противоречит тому, что говорят западные СМИ:

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"Они (западные СМИ – прим. ред.) говорят правду, и это подтверждается реальными фактами. Общая численность русских войск на границе, если мы говорим о личном составе, примерно та же. Но происходит сосредоточение техники многих соединений российской армии, личный состав которых пока не переброшен в Украину. Т.е. Россия проводит тайное развертывание войск – причем не только вокруг границы с Украиной, но еще и в Беларуси – под разными предлогами".

Цель России

Кроме этого, Юрий Бутусов отметил, что оккупировать всю Украину таким количеством войск недостаточно:

"У Украины достаточно сил, чтобы сопротивляться, но вызывает обеспокоенность готовность России к локальной операции. Она может преследовать цель – захватить какую-нибудь небольшую территорию, но нанести большие потери украинским военным, гражданскому населению, захватить пленных для обмена. Чтобы на этом локальном участке продемонстрировать, что Россия имеет огромное преимущество, а Украина не может сопротивляться России. Поэтому это будет поводом к тому, чтобы "продавить" новые переговоры и сказать: "Если вы не хотите, чтобы мы шли дальше, делайте, условно говоря, Минск-3, идите на наши условия".

Он также заявил, что лучшее, что может остановить президента России Владимира Путина, – это показать, что вся Украина готова к сопротивлению на каждом участке фронта, что "это не будет легкой прогулкой".

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Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. По его словам, "Россия никогда нигде и ни разу не угрожала украинскому народу".

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