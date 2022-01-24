Новые батальоны и спецотряд для сопротивления: чем встретят армию Путина на границе

Численность ВСУ выросла за счет территориальной обороны

/ Фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге по итогам заседания СНБО отчитался о формировании в Украине Сил территориальной обороны для отражения российской агрессии.

"У нас происходит на сегодняшний день формирование первой очереди как раз сил территориальной обороны в условиях мирного времени... Численность ВСУ была увеличена на 11 тысяч. Из которых 10 тысяч – это силы теробороны, одна тысяча – силы специальных операций, которые должны обеспечивать движение сопротивления", – сказал он.

По словам министра обороны, 10 тысяч, которые будут непосредственно военнослужащими ВСУ, сегодня формируются. Также сформировано командование сил территориальной обороны, сформировано 4 региональных управления – Восток, Запад, Юг и Север. Кроме того, сегодня уже сформировано в режиме мирного времени соответствующее количество батальонов, и будет еще 25 бригад.

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"На сегодняшний день все приграничные области, в которых разворачиваются силы теробороны, уже сформированы на 70 процентов, что позволяет выполнять поставленные задачи командованию ВСУ", – сказал министр.

Резников не исключил выделения дополнительного финансирования на развертывание сил территориальной обороны.

"Идет обсуждение с командованием теробороны по дополнительному финансированию, которое в дальнейшем будет обсуждаться с премьер-министром и министром финансов. После этого мы обратимся к парламенту, возможно при необходимости внесения изменений в государственный бюджет, если будем понимать, что нуждаемся в дополнительном финансировании", – заявил он.

Резников добавил, что продолжается работа с органами местной власти для развертывания сил теробороны в режиме особого периода.

"Работаем над подготовкой помещений для размещения, для хранения оружия и техники", – добавил он.

Угроза полномасштабной войны с Россией

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

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В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.