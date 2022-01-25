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Окупувати не зможуть: Бутусов розкрив плани Росії

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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25 січня, 00:20
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Путін спробує "продавити" нові невигідні умови для України
Журналіст заявив, що Росія проводить таємне розгортання військ.
Журналіст заявив, що Росія проводить таємне розгортання військ. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 2,5 року тривала масована пропаганда, що українці в кроку від світу з Росією і все зараз буде гаразд.

Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі Україна 24 журналіст Юрій Бутусов.

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"Зараз подивимося у вічі Путіну, нові ініціативи, розведення військ". Тобто велася така масова інформаційна кампанія у суспільстві, що могло скластися враження у багатьох людей, що у нас справді йде справа до миру, що війни майже немає", – сказав він.

"Війна тривала"

За його словами, насправді це не відповідало дійсності:

"Всі ці 2,5 року це було неправдою, тому що насправді війна тривала – дуже обмежено, в особливих умовах такої обмеженої війни згідно з Мінськими угодами, але вона жодного дня не зупинялася і не зупиняється сьогодні.

Тому зараз для багатьох людей такий шок і влада намагається його зменшити, кажучи: "Зберігайте спокій, не панікуйте". І у нас суспільство досить виважене та спокійно ставиться до цього взагалі", – розповів журналіст.

На його думку, те, що говорять зараз влада в Україні, суперечить тому, що говорять західні ЗМІ:

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"Вони (західні ЗМІ. – Ред.) кажуть правду, і це підтверджується реальними фактами. Загальна кількість російських військ на кордоні, якщо ми говоримо про особовий склад, приблизно та сама. Але відбувається зосередження техніки багатьох з'єднань російської армії, особовий склад яких поки що не перекинуто до України. Тобто Росія проводить таємне розгортання військ – причому не лише навколо кордону з Україною, а ще й у Білорусі – під різними приводами".

Мета Росії

Крім цього, Юрій Бутусов зазначив, що окупувати всю Україну такою кількістю військ недостатньо.

"В України достатньо сил, щоб чинити опір, але викликає занепокоєння готовність Росії до локальної операції. Вона може мати на меті захопити якусь невелику територію, але завдати великих втрат українським військовим, цивільному населенню, захопити полонених для обміну.

Щоб на цій локальній ділянці продемонструвати, що Росія має величезну перевагу, а Україна не може чинити опір Росії. Тому це буде приводом для того, щоб "продавити" нові переговори і сказати: "Якщо ви не хочете, щоб ми йшли далі, робіть, умовно кажучи, Мінськ-3, ідіть на наші умови".

Він також заявив, що найкраще, що може зупинити президента Росії Володимира Путіна, – це показати, що вся Україна готова до опору на кожній ділянці фронту, що "це не буде легкою прогулянкою".

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Нагадаємо, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається нападати на Україну. За його словами, "Росія ніколи ніде і жодного разу не загрожувала українському народові".

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