Нові батальйони та спецзагін для опору: чим зустрінуть армію Путіна на кордоні

Чисельність ЗСУ зросла за рахунок територіальної оборони

/ Фото: Минобороны Украины

Міністр оборони України Олексій Рєзніков на брифінгу за підсумками засідання РНБО прозвітував про формування в Україні Сил територіальної оборони для відображення російської агресії.

"Нині у нас відбувається формування першої черги якраз сил територіальної оборони в умовах мирного часу... Чисельність ЗСУ була збільшена на 11 тисяч. З яких 10 тисяч – це сили тероборони, одна тисяча – сили спеціальних операцій, які мають забезпечувати рух опору", – сказав він.

За словами міністра оборони, 10 тисяч, які будуть безпосередньо військовослужбовцями ЗСУ, сьогодні формуються. Також сформовано командування сил територіальної оборони, сформовано 4 регіональні управління – Схід, Захід, Південь та Північ. Крім того, сьогодні вже сформовано в режимі мирного часу відповідну кількість батальйонів і буде ще 25 бригад.

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"На сьогодні всі прикордонні області, в яких розгортаються сили тероборони, вже сформовані на 70 відсотків, що дозволяє виконувати поставлені завдання командуванню ЗСУ", – сказав міністр.

Рєзніков не виключив виділення додаткового фінансування на розгортання сил територіальної оборони.

"Триває обговорення з командуванням тероборони про додаткове фінансування, яке надалі обговорюватиметься з прем'єр-міністром і міністром фінансів. Після цього ми звернемося до парламенту, можливо за необхідності внесення змін до державного бюджету, якщо розумітимемо, що потребуємо додаткового фінансування", – заявив він.

Рєзніков додав, що продовжується робота з органами місцевої влади для розгортання сил тероборони в режимі особливого періоду.

"Працюємо над підготовкою приміщень для розміщення, зберігання зброї та техніки", – додав він.

Загроза повномасштабної війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

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У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.