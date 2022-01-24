Стефанчук озвучил стратегию Рады на случай нападения России

Глава Рады отметил, что в парламенте готовы к любому развитию событий

По словам спикера, Верховная Рада находится в постоянной связи с украинскими силовыми структурами, Кабмином и президентом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде готовы к любому развитию событий, учитывая наращивание военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ.

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"Мы проработали все возможные случаи, касающиеся деятельности Верховной Рады Украины. По каждому направлению мы (выработали – ред.) соответствующую логистическую стратегию, как действовать", – рассказал он.

"Парламент готов принимать решения"

По словам главы ВРУ, в парламенте готовы к любому развитию событий, однако больше ясности будет после встречи с министром обороны Алексеем Резниковым. Также он отметил, что Верховная Рада находится в постоянной связи с украинскими силовыми структурами, Кабинетом министров и президентом.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, фото – facebook.com/ruslan.stefanchuk

Кроме этого, он заявил, что парламент готов немедленно принимать решения:

"У нас есть необходимое обеспечение, необходимая законодательная наработка на любое развитие событий, поэтому в этом вопросе за парламентом не будет никаких задержек… Мы будем выполнять те функции, которые возложены на парламент, быстро и эффективно".

Угрозы России

МИД РФ опубликовал заявление по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором Россия предупредила США и НАТО о "серьезных последствиях" в случае "масштабного развертывания сил и средств" в Украине.

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"До Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств Альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", – отмечается в заявлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна переходить к наступательным действиям для отстаивания своих национальных интересов.

Президент считает, что Украина должна активнее действовать в противостоянии российской агрессии.

Чего хочет Россия