Саакашвили в тюрьме выдвинул новый ультиматум – что потребовал

Адвокаты говорят, что действия грузинской власти может привести к ухудшению здоровья или даже смерти политика

Саакашвили пригрозил крайними мерами протеста. Коллаж "Сегодня"

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, у которого продолжаются проблемы со здоровьем, потребовал пустить к нему независимых врачей и разрешить конфиденциальность контактов с его посетителями в тюрьме. Эти вопросы должны быть решены до 6 января, в противном случае политик пообещал прибегнуть к крайним формам протеста.

Об этом заявляют его защитники, пишет Грузия Онлайн.

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Независимые врачи и конфиденциальность

Адвокат Бека Басилая сообщил, что группе независимых врачей все еще не позволяют навестить Саакашвили, хотя "в этом есть острая необходимость". Также он утверждает, что на его встречах с подзащитным не соблюдалась конфиденциальность.

"Все контролируется, что является нарушением права защиты", – говорит Басилая.

Еще один адвокат политика Шота Тутберидзе заявил, что действия Специальной пенитенциарной службы могут привести к необратимому ухудшению состояния здоровья Саакашвили и даже к его смерти.

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"Если эти проблемы не будут решены до 6 января и Пенитенциарная служба с полным пренебрежением закона продолжит нарушать права политзаключенного, то он прибегнет к крайним формам протеста. В какой именно форме, впрочем, на данном этапе уточнить не могу", – сказал он.

Саакашвили хочет создания следственной комиссии в парламенте Грузии

Адвокат Георгий Мшвениерадзе после встречи с экс-президентом в тюрьме заявил, что Саакашвили хочет создания в грузинском парламенте Временной следственной комиссии по его делу, которая бы изучила факты бесчеловечного обращения с ним. Он готов предоставить ее членам соответствующую информацию.

"Михеилу Саакашвили требуется соответствующая медицинская помощь, которую ему не удается получить в учреждении по исполнению наказаний. По сей день ему ограничено право получить медицинские услуги и услышать альтернативное мнение своих врачей. Саакашвили считает, что упразднение Службы государственной безопасности напрямую связано с попыткой замедлить процесс расследования. Соответственно, Михеил Саакашвили считает, что будет важно создать по его делу в парламенте временную следственную комиссию, которая изучит факт бесчеловечного и ущемляющего достоинство обращения с ним, в том числе поставит вопрос об ответственности тех, которые участвовали в этом. Следовательно, наша просьба и призыв к 50-ти оппозиционным парламентариям заключается в том, чтобы и они оценили это положение", – сказал Мшвениерадзе.

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Ситуация вокруг Саакашвили