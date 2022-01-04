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Саакашвілі у в'язниці висунув новий ультиматум – що вимагає

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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4 січня, 09:52
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Адвокати кажуть, що дії грузинської влади можуть призвести до погіршення здоров'я чи навіть смерті політика
Саакашвілі пригрозив крайніми заходами протесту. Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі пригрозив крайніми заходами протесту. Колаж "Сьогодні"

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, у якого продовжуються проблеми зі здоров'ям, вимагає пустити до нього незалежних лікарів та дозволити конфіденційність контактів з його відвідувачами у в'язниці. Ці питання мають бути вирішені до 6 січня, інакше політик пообіцяв вдатися до крайніх форм протесту.

Про це заявляють його захисники. Грузія Онлайн.

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Незалежні лікарі та конфіденційність

Адвокат Бека Басілая повідомив, що групі незалежних лікарів все ще не дозволяють відвідати Саакашвілі, хоча "в цьому є гостра потреба". Також він стверджує, що на його зустрічах із підзахисним не дотримувалася конфіденційності.

"Все контролюється, що є порушенням права захисту", – каже Басілая.

Ще один адвокат політика Шота Тутберідзе заявив, що дії Спеціальної пенітенціарної служби можуть призвести до незворотного погіршення стану здоров'я Саакашвілі та навіть до його смерті.

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"Якщо ці проблеми не будуть вирішені до 6 січня і Пенітенціарна служба з повною зневагою до закону продовжить порушувати права політв'язня, то він вдасться до крайніх форм протесту. У якій саме формі, втім, на цьому етапі не можу уточнити", – сказав він.

Саакашвілі хоче створення слідчої комісії у парламенті Грузії

Адвокат Георгій Мшвенієрадзе після зустрічі з експрезидентом у в'язниці заявив, що Саакашвілі хоче створення у грузинському парламенті Тимчасової слідчої комісії щодо його справи, яка б вивчила факти нелюдського поводження з ним. Він готовий надати її членам відповідну інформацію.

"Михеїлу Саакашвілі потрібна відповідна медична допомога, яку йому не вдається отримати в установі з виконання покарань. До цього дня йому обмежено право отримати медичні послуги та почути альтернативну думку своїх лікарів. Саакашвілі вважає, що скасування Служби державної безпеки безпосередньо пов'язане зі спробою уповільнити процес розслідування. Відповідно, Міхеїл Саакашвілі вважає, що буде важливо створити у його справі в парламенті тимчасову слідчу комісію, яка вивчить факт нелюдського поводження з ним, що ущемляє гідність, у тому числі поставить питання про відповідальність тих, які брали участь у цьому. Отже, наше прохання та заклик до 50 опозиційних парламентарів полягає в тому, щоб і вони оцінили це становище", – сказав Мшвенієрадзе.

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Ситуація навколо Саакашвілі

  • Нещодавно Міхеїл Саакашвілі знепритомнів при спробі його переведення зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці. В'язень розповів, як пережив гіпертонічний криз. Люди в чорному прийшли забрати політика зі шпиталю, але він чинив опір і знепритомнів.
  • Через кілька днів один із адвокатів політика заявив, що Саакашвілі викрали зі шпиталю в Горі. Пізніше депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько заявила, що політика "насильно викрали з міської лікарні" та вивезли до Руставської в'язниці.
  • Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Заходу по допомогу, щоб вплинули на грузинську владу і дозволили пустити українських лікарів до політика.
  • МЗС України вимагало у Грузії повернути Саакашвілі до Києва з гуманітарних міркувань для лікування та реабілітації.

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