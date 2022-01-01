Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🤖 Техніка майбутнього 🇺🇦 Що думає Україна? 🎙 Слухаємо звуки зими 🎄 Що зміниться з 1 січня
СЬОГОДНІ Влада Події

"Практично не може їсти": адвокат повідомив про серйозні проблеми у Саакашвілі

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 січня, 23:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В'язню обмежили комунікацію з адвокатами, не пускають особистого лікаря
Саакашвілі не закінчив реабілітацію після голодування – у нього знову проблеми. Колаж "Сьогодні"
Саакашвілі не закінчив реабілітацію після голодування – у нього знову проблеми. Колаж "Сьогодні"

Стан здоров'я експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі важкий, він практичний перестав їсти і важить навіть менше, ніж після голодування в 50 днів. Про це розповів його адвокат Шота Тутберідзе після відвідування політика у Руставській пенітенціарній установі №12, передає Грузія Онлайн.

Він зазначив, що Саакашвілі не закінчив курс реабілітації і в Руставській в'язниці його стан точно не покращає. Також в'язню обмежили комунікацію з адвокатами, не пускають особистого лікаря.

Реклама

"Стан здоров'я у цих умовах не покращиться і залишається, як і раніше, тяжким. Він практично не може їсти, курс його лікування не завершено. Також складні його медичні показники у всіх аспектах", – сказав Тутберідзе.

Водночас адвокат дав зрозуміти, що нехай ніхто не створює собі ілюзій, що Саакашвілі слабий і готовий здатися.

"Навпаки, незважаючи на ці дуже великі травми та тортури, яким він зазнав і ззнає, він зберігає боєздатність, підтримує комунікацію зі своїми соратниками і має намір боротися доти, доки грузинський народ не переможе у цій боротьбі, і безпосередньо не здолає Російську Федерацію", – заявив захисник політика.

Реклама

Ситуація навколо Саакашвілі

  • Нещодавно Міхеїл Саакашвілі знепритомнів при спробі його переведення зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці. В'язень розповів, як пережив гіпертонічний криз. Люди в чорному прийшли забрати політика зі шпиталю, але він чинив опір і знепритомнів.
  • Через кілька днів один із адвокатів політика заявив, що Саакашвілі викрали зі шпиталю в Горі. Пізніше депутат Верховної Ради України Єлизавета Ясько заявила, що політика "насильно викрали з міської лікарні" та вивезли до Руставської в'язниці.
  • Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до Заходу за допомогою, щоб вплинули на грузинську владу і дозволили пустити українських лікарів до політика.
  • МЗС України вимагало у Грузії повернути Саакашвілі до Києва з гуманітарних міркувань для лікування та реабілітації.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
1 січня. Папа Римський Григорій XV. Рівно 400 років тому, 1622-го, Папською канцелярією було прийнято рішення вважати початком року дату 1 січня. Раніше у більшості християнських країн рік розпочинався 25 березня…
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

30 361

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти