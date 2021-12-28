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"Такого в мене ще не було": Саакашвілі пережив гіпертонічний криз

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
28 грудня, 11:02
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Люди в чорному прийшли забрати політика зі шпиталю, але він чинив опір і знепритомнів
У Саакашвілі нові проблеми. Колаж "Сьогодні"
У Саакашвілі нові проблеми. Колаж "Сьогодні"

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі знепритомнів при спробі його переведення зі шпиталю в Горі до Руставської в'язниці. В'язень розповів, як пережив гіпертонічний криз.

Про це він написав у Telegram.

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За його словами, якісь люди у чорному прийшли його забирати і навіть не повідомили, куди хочуть перевести зі шпиталю. Після цього стався стрибок артеріального тиску.

"Я попросив перевірити артеріальний тиск та пульс. Тиск у мене був 180, на другому вимірі 200-110. У мене нормальний артеріальний тиск 120-80. Це був абсолютний гіпертонічний криз. Такого тиску та пульсу у мене ще ніколи не було. Після цього мене намагалися вивести. Я чинив опір. Після цього нічого не можу згадати. Коли я прийшов до тями, лікар встав наді мною і сказав, що я більше нікуди не піду і залишусь у лікарні. Це була найважча криза, яка в мене колись була. Під час медичних процедур на відео було зафіксовано мій тяжкий стан", – написав Саакашвілі.

Як там справи у Саакашвілі

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