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"Праве око не слідкує за рухом": мати Саакашвілі про стан сина

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
20 грудня, 12:28
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Стан політика не покращується, постійно якісь проблеми – йому терміново потрібна нормальна клініка
Гіулі Аласанія стурбована ситуацією із сином. Колаж "Сьогодні"
Гіулі Аласанія стурбована ситуацією із сином. Колаж "Сьогодні"

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі не може нормально рухатись, а також проблема з оком. Йому потрібна адекватна реабілітація, яку у тюремній лікарні неможливо забезпечити.

Про це розповіла його мати Гіулі Аласанія. Грузія Онлайн.

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Вона відвідала сина у Горійському військовому шпиталі.

"Він не може ходити прямою. Коли його ведуть, якщо в цей момент праворуч нікого немає, він може впасти, це відбувається праворуч. Те саме з очима – коли його перевіряє невропатолог, праве око не стежить за рухом. У нього явно слабкість, таке моє враження", – Сказала Аласанія.

Також мати політика підтримує висновки лікарів, що лікування у військовому шпиталі не може бути ефективним і Саакашвілі треба перевести до цивільної лікарні.

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"Висновок абсолютно прийнятний. Людині потрібна нормальна адекватна реабілітація. Я не знаю, наскільки ця реабілітація допоможе йому, принаймні без неї все буде набагато гірше, і це видно з цього висновку", – наголосила Аласанія.

Що там ще у Саакашвілі

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