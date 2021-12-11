Саакашвілі знадобився огляд психіатра – що сталося

Особистим лікарям колишнього президента Грузії вдалося домогтися візиту до пацієнта психіатра

На засіданні суду, що відбулося цього тижня, Саакашвілі не зміг приїхати через погане самопочуття / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Лікар третього президента Грузії та голови Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який знаходиться ось вже третій місяць під арештом, повідомив, що найближчим часом його пацієнта огляне психіатр. Рідні та близькі Саакашвілі неодноразово заявляли, що колишній глава держави перебуває у пригніченому стані.

Про це з посиланням на лікаря, що входить до консиліуму медиків при омбудсмені Грузії, Григола Григолія повідомила агенція ТАРС.

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Що відомо

"З'явилася інформація, що Саакашвілі ослаб, йому важко стояти та говорити. Також ми маємо інформацію, що він отримує великі дози психотропних речовин, тому стало необхідним відвідування консиліумом екс-президента в міській лікарні. Ми побачимо, яке медикаментозне лікування він отримує. Наш омбудсмен пані Ніно Ломджарія додала до групи психіатра, бо ми маємо провести специфічні дослідження", – сказав Григолія у суботу, 11 грудня, після відвідин колишнього президента.

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