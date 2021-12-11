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Саакашвили понадобился осмотр психиатра – что произошло

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 декабря, 16:26
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Личным врачам бывшего президента Грузии удалось добиться визита к пациенту психиатра
На прошедшее на этой неделе заседание суда Саакашвили не смог приехать из-за плохого самочувствия / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
На прошедшее на этой неделе заседание суда Саакашвили не смог приехать из-за плохого самочувствия / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Лечащий врач третьего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, находящегося вот уже третий месяц под арестом, сообщил, что в ближайшее время его пациента осмотрит психиатр. Родные и близкие Саакашвили неоднократно заявляли, что бывший глава государства находится в подавленном состоянии.

Об этом со ссылкой на лечащего врача, входящего в консилиум медиков при омбудсмене Грузии, Григола Григолия сообщило агентство ТАСС.

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Что известно

"Появилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому стало необходимым посещение консилиумом экс-президента в горийской больнице. Мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает. Наш омбудсмен госпожа Нино Ломджария добавила в группу психиатра, потому что мы должны провести специфические исследования", – сказал Григолия в субботу, 11 декабря, после посещения бывшего президента.

Дело политика

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