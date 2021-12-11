Саакашвили понадобился осмотр психиатра – что произошло

Лечащий врач третьего президента Грузии и главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, находящегося вот уже третий месяц под арестом, сообщил, что в ближайшее время его пациента осмотрит психиатр. Родные и близкие Саакашвили неоднократно заявляли, что бывший глава государства находится в подавленном состоянии.
Об этом со ссылкой на лечащего врача, входящего в консилиум медиков при омбудсмене Грузии, Григола Григолия сообщило агентство ТАСС.
Что известно
"Появилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому стало необходимым посещение консилиумом экс-президента в горийской больнице. Мы посмотрим, какое медикаментозное лечение он получает. Наш омбудсмен госпожа Нино Ломджария добавила в группу психиатра, потому что мы должны провести специфические исследования", – сказал Григолия в субботу, 11 декабря, после посещения бывшего президента.
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Дело политика
- Гражданин Украины Саакашвили прибыл на родину в октябре, через восемь лет после того, как его партия проиграла выборы политической силе олигарха Бидзины Иванишвили.
- 8 декабря стало известно, что из-за плохого самочувствия Саакашвили не сможет присутствовать на очередном заседании суда.
- Чуть ранее депутат Верховной Рады Елизавета Ясько на своей странице в Facebook сообщила, что ее другу Саакашвили дают препараты, которые ему не прописывали.
- 6 декабря личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что врачи в Руставской тюрьме прописали его пациенту довольно высокие дозы психотропных препаратов, в которых не было необходимости.