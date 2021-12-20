"Правый глаз не следит за движением": мать Саакашвили о состоянии сына

Состояние политика не улучшается, постоянно какие-то проблемы – ему срочно нужно в нормальную клинику

Гиули Аласания обеспокоена ситуацией с сыном. Коллаж "Сегодня"

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не может нормально двигаться, а также проблема с глазом. Ему необходимая адекватная реабилитация, которую в тюремной больнице невозможно обеспечить.

Об этом рассказала его мать Гиули Аласания, передает Грузия Онлайн.

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Она посетила сына в Горийском военном госпитале.

"Он не может ходить по прямой. Когда его ведут, если в этот момент справа никого нет, он может упасть, это происходит с правой стороны. То же самое с глазами – когда его проверяет невропатолог, правый глаз не следит за движением. У него явно слабость, таково мое впечатление", — сказала Аласания.

Также мать политика поддерживает выводы врачей, что лечение в военном госпитале не может быть эффективным и Саакашвили нужно перевести в гражданскую больницу.

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"Вывод абсолютно приемлемый. Человеку нужна нормальная адекватная реабилитация. Я не знаю, насколько эта реабилитация поможет ему, по крайней мере, без нее все будет гораздо хуже, и это видно из этого вывода", – подчеркнула Аласания.

Что там еще у Саакашвили