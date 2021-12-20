"Правый глаз не следит за движением": мать Саакашвили о состоянии сына

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не может нормально двигаться, а также проблема с глазом. Ему необходимая адекватная реабилитация, которую в тюремной больнице невозможно обеспечить.
Об этом рассказала его мать Гиули Аласания, передает Грузия Онлайн.
Она посетила сына в Горийском военном госпитале.
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"Он не может ходить по прямой. Когда его ведут, если в этот момент справа никого нет, он может упасть, это происходит с правой стороны. То же самое с глазами – когда его проверяет невропатолог, правый глаз не следит за движением. У него явно слабость, таково мое впечатление", — сказала Аласания.
Также мать политика поддерживает выводы врачей, что лечение в военном госпитале не может быть эффективным и Саакашвили нужно перевести в гражданскую больницу.
"Вывод абсолютно приемлемый. Человеку нужна нормальная адекватная реабилитация. Я не знаю, насколько эта реабилитация поможет ему, по крайней мере, без нее все будет гораздо хуже, и это видно из этого вывода", – подчеркнула Аласания.
Что там еще у Саакашвили
- Недавно врач-невролог Отар Тоидзе из медицинского центра "Эмпатия" в Грузии говорил, что Саакашвили может стать инвалидом. Он рассказал, как спасти экс-президента Грузии.
- Сам политик опубликовал новое обращение к украинцам. Он рассказывал, что в тюрьме он был близок к смерти, и объяснил, за что ему мстит Путин.
- А 17 декабря написал письмо из тюрьмы, в котором призвал украинских политиков объединиться перед угрозой из России. По его словам, Украина сейчас в беспрецедентной опасности.