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"Такого у меня еще не было": Саакашвили пережил гипертонический криз

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
28 декабря, 11:02
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Люди в черном пришли забрать политика из госпиталя, но он оказал сопротивления и потерял сознание
У Саакашвили новые проблемы. Коллаж "Сегодня"
У Саакашвили новые проблемы. Коллаж "Сегодня"

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание при попытке его перевода из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму. Узник рассказал, как пережил гипертонический криз.

Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, какие-то люди в черном пришли его забирать и даже не сообщили, куда хотят увезти из госпиталя. После этого случился скачок артериального давления.

"Я попросил проверить артериальное давление и пульс. Давление у меня было 180, на втором замере 200-110. У меня нормальное артериальное давление 120-80. Это был абсолютный гипертонический криз. Такого давления и пульса у меня еще никогда не было. После этого меня пытались вывести. Я сопротивлялся. После этого не могу ничего вспомнить. Когда я пришел в себя, врач встал надо мной и сказал, что я больше никуда не пойду и останусь в больнице. Это был самый тяжелый кризис, который у меня когда-либо был. Во время медицинских процедур на видео было зафиксировано мое тяжелое состояние", – написал Саакашвили.

Как там дела у Саакашвили

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