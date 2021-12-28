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МЗС України висунув вимоги щодо Саакашвілі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 грудня, 23:00
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Нічна спроба повернення політика до тюремної камери обурила Київ
Є підстави повернути в Україну нашого громадянина Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"
Є підстави повернути в Україну нашого громадянина Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

Грузинська сторона має дозволити українським лікарям відвідати третього президент Грузії, голову Виконавчого комітету реформ України громадянина України Міхеїла Саакашвілі з метою його обстеження. Також Грузія має повернути нашого громадянина Саакашвілі до України з гуманітарних міркувань для лікування та реабілітації.

Про це йдеться у заяві МЗС України, яка з'явилася у відповідь на нічний інцидент зі спробою відправити Саакашвілі назад до в'язниці.

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Підключилася дипломатія

"Вчорашні намагання перевезти Міхеїла Саакашвілі з військового госпіталю до тюремного закладу вчинені в неналежний спосіб. Адвокати не були поставлені до відома про відповідне рішення пенітенціарної служби Грузії. Стан здоров’я Міхеїла Саакашвілі не дозволяє цього робити. Йому потрібна подальша реабілітація. Закликаємо владу Грузії ставитися до громадянина Україна з повагою і не допускати дій, які несуть загрозу його життю і здоров’ю", сказано у заяві МЗС України.

У нашому зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що вони продовжують працювати над поверненням політика до України з гуманітарних міркувань для лікування та реабілітації. "Необхідність такого кроку є очевидною", сказано у заяві.

Ситуація

  • 27 грудня стало відомо, що третій президент Грузії відвідав у шпиталі його колишній політичний опонент – четвертий президент Георгій Маргвелашвілі. Заговорили про можливий візит чинного президента Грузії Саломе Зурабішвілі.
  • Натомість через кілька годин після візиту Маргвелашвілі знаменитого в'язня спробували перевезти назад до в'язниці. Це не вийшло лише тому, що Саакашвілі знепритомнів.
  • Вранці 28 грудня Саакашвілі на своєму телеграм-каналі написав, що пережив гіпертонічний криз.
  • 28 грудня до міжнародної спільноти звернулася уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова з вимогою засудити дії офіційного Тбілісі.
  • Підставою є рішення Європейського суду з прав людини. ЄСПЛ визнав, що у грузинській в'язниці Саакашвілі загрожує безпосередній ризик незворотної шкоди. Тому ЄСПЛ зажадав від Тбілісі виконати низку тимчасових заходів на період розгляду справи Саакашвілі проти Грузії та наділив цю справу статусом "пріоритетна". .

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