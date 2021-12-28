МИД Украины выдвинул требования по Саакашвили

Ночная попытка возвращения политика в тюремную камеру возмутила Киев

Есть основания вернуть в Украину нашего гражданина Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить третьего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины гражданина Украины Михеила Саакашвили с целью его обследования. Также Грузия должна вернуть нашего гражданина Саакашвили в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которое появилось в ответ на ночной инцидент с попыткой отправить Саакашвили обратно в тюрьму.

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Включилась дипломатия

"Вчерашние попытки перевезти Михеила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение предприняты не в соответствующий способ. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью", — сказано в заявлении МИД Украины.

В нашем внешнеполитическом ведомстве также отметили, что они продолжают работать над возвращением политика в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации. "Необходимость такого шага очевидна", — сказано в заявлении.

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