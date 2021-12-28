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МИД Украины выдвинул требования по Саакашвили

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 декабря, 23:00
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Ночная попытка возвращения политика в тюремную камеру возмутила Киев
Есть основания вернуть в Украину нашего гражданина Саакашвили / Коллаж "Сегодня"
Есть основания вернуть в Украину нашего гражданина Саакашвили / Коллаж "Сегодня"

Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить третьего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины гражданина Украины Михеила Саакашвили с целью его обследования. Также Грузия должна вернуть нашего гражданина Саакашвили в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которое появилось в ответ на ночной инцидент с попыткой отправить Саакашвили обратно в тюрьму.

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Включилась дипломатия

"Вчерашние попытки перевезти Михеила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение предприняты не в соответствующий способ. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью", сказано в заявлении МИД Украины.

В нашем внешнеполитическом ведомстве также отметили, что они продолжают работать над возвращением политика в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации. "Необходимость такого шага очевидна", сказано в заявлении.

Ситуация

  • 27 декабря стало известно, что третьего президента Грузии посетил в госпитале его бывший политический оппонент – четвертый президент страны Георгий Маргвелашвили. Заговорили о возможном визите действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили.
  • Вместо этого через несколько часов после визита Маргвелашвили знаменитого узника попытались перевезти обратно в тюрьму. Это не получилось лишь потому, что Саакашвили упал в обморок.
  • Утром 28 декабря Саакашвили на своем телеграм-канале написал, что пережил гипертонический криз.
  • 28 декабря к международному сообществу обратилась уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова с требованием осудить действия официального Тбилиси.
  • Основанием для этого есть решение Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ признал, что в грузинской тюрьме Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетное".

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